Lidé vzpomínali na policistu, od jehož vraždy uplyne dvacet let

Na policistu René Vitáska z Háje ve Slezsku vzpomínali v sobotu jeho příbuzní, známí i kolegové z policie. V úterý 17. dubna uplyne přesně dvacet let od chvíle, kdy jej na Opavsku chladnokrevně popravili lupiči chystající se k přepadení pošty.

„Na lidi, kteří ve službě položili život, by se nemělo zapomínat. Před tři čtvrtě rokem, když jsem projížděl kolem jeho pomníčku mezi Dobroslavicemi a Chabičovem, mě napadlo, že bychom mohli ke dvacátému výročí něco udělat. Připravili jsme almanach k celé té události a rodičům předáme nejvyšší vyznamenání Veterána Policie,“ uvedl Josef Šimůnek, kronikář spolku Veterán Policie Moravskoslezského kraje, který prozradil, že v současné době policejní veteráni chystají akci ke 112. výročí zavraždění četnického strážmistra Františka Jana Huby z Hrabové.

Sobotního setkání v Háji ve Slezsku se zúčastnili i zástupci moravskoslezské policie „Většina našich kolegů zahynula při dopravních nehodách nebo při dopravních kontrolách. Tohle byla vražda, bezprecedentní čin, který odsuzujeme. Zároveň jsme velmi rádi, že se ho podařilo objasnit,“ řekl náměstek moravskoslezského policejního ředitele Radím Daněk s tím, že jméno René Vitáska je na pamětní desce v budově krajského policejního ředitelství. „Jsou tam všichni padlí nebo usmrcení policisté,“ dodal Daněk.

SMRT

Sedmadvacetiletý René Vitásek se v osudnou chvíli vracel z Ostravy. Cestou si všiml odstaveného podezřelého vozidla, jehož osádku se rozhodl zkontrolovat. Pravděpodobně se domníval, že by mohlo jít o pytláky, kteří tehdy v rajónu řádili. Netušil, že narazil na zabijáky, kteří se živili přepadáváním pošt. Policistu se rozhodli odstranit jako nepohodlného svědka. Jeden z nich ho přinutil lehnout si do příkopu, kde jej následně popravil několika výstřely ze samopalu.

„Za celou svoji kariéru jsem se nesetkal s tak odporně provedenou vraždou, " uvedl již dříve moravskoslezský kriminalista Jiří Pščolka.

DOPADENÍ

Policisté po vrazích začali pátrat. Dva z nich po několika týdnech dopadli, třetího našli mrtvého. Kumpáni se jej zbavili v obavách, že je prozradí. Muž, který policistu popravil, dostal pětadvacet let žaláře. V současné době je stále ve vězení, z něhož by mohl vyjít za tři až čtyři roky. Druhý z pachatelů je už na svobodě. Původně mu krajský soud vyměřil dvacet let, odvolací Vrchní soud v Olomouci mu ale trest snížil na třináct a půl roku.