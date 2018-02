Lidí ve slezské metropoli rok od roku ubývá

Počet lidí žijících v opavském okrese se stabilně snižuje. Zatímco v roce 2005 bylo na Opavsku 180 278 obyvatel, začátkem loňského roku to bylo téměř o 4 tisíce méně.

Opavsko Sice nejde o žádný razantní „sešup“ a velký skok dolů, ale situace se v posledních letech ustálila. Trend je takový, že obyvatel v okrese mírně, ale zato setrvale ubývá.

Podílí se na tom řada faktorů, k nimž se řadí stěhování za prací či studiem anebo výkyvy v porodnosti a úmrtnosti obyvatel. Jako příklad může posloužit slezská metropole, tedy Opava.

Více než dvacet let, konkrétně mezi roky 1983 až 2004, žilo ve městě více než šedesát tisíc obyvatel. Vůbec nejvíc jich bylo v roce 1994, kdy se číslo zastavilo těsně pod hranicí 63 tisíc. Od té doby s výjimkou roku 2001 počet stabilně klesá a zastavuje se na současných 57 387.

Podle historických pramenů se Opava například okolo roku 1300 mohla „pochlubit“ jen zhruba dvěma tisíci obyvateli. Historikové vycházejí z počtu právovárečných domů, kterých v té době bylo 335.

Počty obyvatel až do poloviny 19. století se různí. Běžně se mohly do celkového počtu obyvatel zahrnovat i okolní obce nebo i vojenská posádka.

Ještě v roce v roce 1869 měla Opava 16 608 obyvatel. Jejich součet se zvyšoval v první polovině dvacátého století. Kolem roku 1930 žilo v Opavě více než 54 tisíc lidí.

Po druhé světové válce i kvůli odsunu německého obyvatelstva číslo pokleslo až ke 40 tisícům. V dalších dekádách lidí ve městě přibývalo.

Největší populační exploze nastala v sedmdesátých letech, kdy se každý rok mezi lety 1972 až 1978 narodilo více než tisíc dětí. Na tyto hodnoty už Opava později nikdy nedosáhla.

Dalším důvodem, proč se počet obyvatel v Opavě v sedmdesátých, osmdesátých a také devadesátých letech zvyšoval, byl značný rozdíl mezi narozenými a zemřelými.

Novorozenců bylo podstatně více. Od roku 1995 se ale situace začala obracet a kromě několika výjimek ve slezské metropoli umíralo ročně více lidí, než se jich narodilo, anebo byl rozdíl minimální.

Po revoluci se také změnil poměr mezi přistěhovalými a odstěhovanými. Za posledních osmadvacet let sametovou revolucí počínaje se z Opavy pravidelně odstěhuje více lidí, než se jich přistěhuje.

Momentálních 57 387 obyvatel je srovnatelných s rokem 1977. I když lidí v Opavě ubývá, město mnozí označují jako ideální k životu. Svědčí o tom třeba ceny bytů, které jsou po Praze druhé nejdražší v republice.

Lidé míří na venkov

Zatímco v některých obcích bojují s úbytkem obyvatel, někde jejich počet stále roste. Spousta lidí totiž míří z měst na venkov. Díky tomu se zvětšují například Ludgeřovice, obec mezi Hlučínem a Ostravou.

Rok od roku tam lidí přibývá a obec se pomalu ale jistě blíží k pěti tisícům.

„V současné době čekáme na přesný údaj, kolik je zde obyvatel. Předpokládám, že během tří let budeme mít přes pět tisíc obyvatel,“ uvedl ludgeřovický starosta Daniel Havlík s tím, že v obci přibude zhruba pětatřicet až čtyřicet lidí ročně.

„Doděláváme síťování, máme 36 parcel pro rodinné domy,“ podotkl starosta.

Na otázku, proč je o bydlení v Ludgeřovicích takový zájem, pak odpověděl:

„Jsme blízko Ostravy, ale pořád okres Opava. Přesto bydlíte na vesnici. Máme velice dobrou infrastrukturu a dopravní dostupnost. Máme dobré školství a zdravotnictví, nemáme problémy s nedostatkem lékařů. Neustále rozvíjíme služby.“

Zájem o to být do budoucna městem však rozhodně nemají.

„Právě naopak. Zhruba před sedmi osmi lety se o tom diskutovalo, ale nepřineslo by nám to vůbec nic. Naopak by byly vysoké náklady. Jsme čtvrtou největší obcí v republice a do budoucna bychom mohli být druhou největší,“ uzavřel Havlík.

Jen pro představu uvádíme, že například v roce 1 869 žilo v obci 1471 lidí, v roce 1 950 už to bylo 4 065 lidí a v roce 2017 pak 4 862 lidí.