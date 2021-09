Divadélko s 151 místy tak těší děti každou neděli kromě letních prázdnin už sedmdesát let. Kromě těchto aktivit v domácím prostředí se opavští loutkáři pravidelně účastní i celostátních přehlídek. V komorním prostoru oslovují některé soubory svými inscenačními nabídkami i mládež a dospělé diváky a občas do opavského „loutkáře“ míří i hostující soubory.

„Jednání s novým majitelem se uskutečnilo v červnu a nyní už záleží jen na vzájemné dohodě v ekonomických záležitostech provozu. Pokud by požadovaná výše nájmu byla enormně vysoká, museli bychom záležitost řešit jinak, ale předpokládáme, že se s církví na částce, vhodné pro obě strany, dohodneme,“ optimisticky věří primátorův náměstek Petr Orieščik.

Městu se totiž nepodařilo najít doklad o tom, že objekt v roce 1949 od církve koupilo a pražský Městský soud soud proto určil vlastníkem budovy církev. Znamená to, že Loutkové divadlo je v nájmu, ale k přepisu majetku v katastru dosud nedošlo.

Vloni ještě nejistá situace kolem Loutkového divadla vyústila do zahájení nové sezóny. Vleklý soudní spor města s Československou církví husitskou ohledně vlastnictví budovy skončil vítězstvím církve.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.