Mistrovství klubu chovatelů barevných a postavových kanárů a výstava se již tradičně nesla pod taktovkou klubu K2 z Ostravy, který od roku 1992 sdružuje milovníky kanárů. Akci pořádali spolu se spolkem ludgeřovických chovatelů. Dalo by se říci, že soutěž i výstava byla v České republice špičkou ve svém oboru.

„Mateřskou organizací byl klub K1 Brno. My jsme se v devadesátých letech rozdělili a momentálně jsme na daleko vyšší úrovni, protože tam chovatelů ubylo. I co se republikové úrovně týká. V Lysé nad Labem se konalo Mistrovství ČR, kde bylo asi sto kanárů a kamarádi, kteří tam byli, konstatovali, že ti by u nás vůbec neobstáli a nezískali nic,“ vypráví s úsměvem předseda klubu K2 a zároveň i předseda Základní organizace Českého svazu chovatelů Ludgeřovice Arnošt Vraník. První dva ročníky soutěže a výstavy se konaly v prostorách dnešní burzy ve Slezské Ostravě, ty ostatní už se naplno usídlily v Ludgeřovicích.

Vévodili kanáři

Oku lahodící barvy, od sytě červených odstínů, přes nádherné pastelové až po nenápadnější a jemnější světlou. Takové vzezření měli kanáři, poskakující v klecích v chovatelském areálu. Zalíbit se museli především hodnotící mezinárodní komisi, která mezi nimi vybírala mistra klubu v barevném provedení a v postavě, celkového šampiona a také udílela první tři místa v dalších podkategoriích. Samostatnou kapitolu tvořili zmínění papoušci, mezi nimi třeba alexandři, amazoňané, agapornisové nebo korely.

„Soutěžících kanárů bylo 232, plus ještě asi osmnáct kříženců. Jedná se o spojení kanára a nějakého druhu polního ptáka, jakými jsou stehlíci, čížci nebo ohniví čížci. Kategorie kříženců se hodnotí zvlášť podobně jako papoušci, je to doplňková záležitost, ale atraktivní. Protože ne všichni mají zalíbení zrovna v kanárech a třeba i dětem se papoušci možná více líbí. Exotického ptactva jsme měli kolem čtyřiceti kusů a asi třicet papoušků,“ vyjmenovává Arnošt Vraník s tím, že jde také o to, aby se chovatelé opět sešli, porovnali si výsledky své celoroční práce, vyměnili zkušenosti, ale také se pobavili s přáteli.

Vyhráli i papoušci pana faráře

Mistrovství si nenechala ujít dvacítka chovatelů z Moravskoslezského kraje. V minulých letech sem hojně přijížděli i chovatelé z Polska a Slovenska, avšak tento příznivě rozjetý trend zabrzdil covid a do starých kolejí se vše vrací pomalu. Stuhy a ocenění rozdávala porota už v pátek. Šampionem se stal jeden z kanárů chovatele Radka Navrátila z Ludgeřovic, v případě titulů mistrů šlo o obhajoby.

U postavových kanárů, kde se hodnotí kromě samotné postavy třeba opeření včetně „parádní čepičky“ na hlavách opeřenců, se mistrem stal jeden z kanárů Antonína Dvorského z Karviné. Nejkrásnější barvu pak podle komise měli kanáři Arnošta Vraníka, který taktéž obhájil titul mistra a není divu, sám se chovu ptáků věnuje odmalička, jeho vášní jsou právě kanáři a pak také poštovní holubi.

Jak již bylo řečeno, svou kategorii měli i papoušci, přičemž jedním z adeptů na vítězství byli i ti od faráře z farnosti Velké Hoštice Radovana Hradila. A štěstěna jim byla nakloněna. „Pan farář nás objevil a vystavuje u nás asi druhým nebo třetím rokem. No a letos už má první cenu,“ prozrazuje nám Arnošt Vraník.

Oblíbili si je havíři

Všechny současné varianty kanárů pocházejí podle Arnošta Vraníka z druhu kanár divoký. Nejdříve měl kanár zelenou barvu, poté začalo vznikat nepřeberné množství barevných mutací. „Původně to byli Harčtí kanáři, kteří byli chováni čistě pro zpěv. Začali je pak chovat i havíři, kteří si je v klecích brali do dolů. Když se objevil metan, první padnul kanárek, což bylo samozřejmě varováním. No a pak se začalo soutěžit i ve zpěvu kanárů,“ vysvětluje Arnošt Vraník s tím, že jejich mistrovství se ale týká jen barvy a postavy.

Nejen ptačí, ale rovněž návštěvnická kulisa byla o sobotním dopoledni příjemná, do areálu zavítá pravidelně několik stovek příchozích. A protože víkend se nese už ve znamení samotné výstavy, a ta je prodejní, tak není divu, že někteří chtějí ukořistit ty nejlepší kousky.

„Lidé už kolikrát čekají venku přede dveřmi, než se v osm otevře, to jsou takoví ti správní blázni v dobrém slova smyslu,“ uzavírá se smíchem naše příjemné povídání Arnošt Vraník.

Ještě dodejme, že výstava poběží v areálu chovatelů v Ludgeřovicích také i v neděli 20. listopadu, a to od 8 do 16 hodin. Zájemci se mohou přijít podívat na chovatelská esa v podobě kanárů i papoušků, některé si třeba i zakoupit a neodejdou žízniví, ani hladoví.

Další akcí, která se v ludgeřovickém areálu chovatelů uskuteční, bude například v neděli 11. prosince výstava poštovních holubů.