V 11 hodin začne závod dětí ve slalomu o ceny, ve 13 hodin bude slavnostně přestřižena páska a ve 14 hodin začne komentovaná prohlídka technologie zasněžování a zázemí skiareálu. Program uzavře v 17 hodin taneční zábava na sněhu. Během dne budou mít návštěvníci možnost svézt se na sněžném skútru a zúčastnit se testování nových modelů lyží. Celodenní užívání bude v sobotu pro dospělé za poloviční cenu 300 korun a děti do 15 let mohou lyžovat zdarma.

V dalších dnech celodenní užívání skiareálu od 9 do 17 hodin bude stát návštěvníky ve věku od 15 do 64 let 600 korun a děti od 6 do 14 let i senioři nad 65 let zaplatí 500 korun. Dopolední lyžování od 9 do 13 hodin, odpolední od 13 do 17 hodin a večerní od 17 do 20 hodin vyjde dospělé na 400 korun, děti a senioři zaplatí 350 korun. Děti do 6 let mají v doprovodu dospělého se skipassem vstup zdarma.

Skiareál, který je pokrytý umělým sněhem, nabízí aktivní využití lyžařského vleku a dětského vleku, bufet s posezením i dvě bezplatná parkoviště. Pokud bude dostatek přírodního sněhu, mohou návštěvníci bezplatně využívat i upravené běžecké tratě na osmi nebo dvanáctikilometrových okruzích.

Nový lyžařský vlek na rozhraní Horních a Dolních Guntramovic, včetně doplňkových staveb, zahájil provoz 1. ledna 2004 jako součást dlouhodobého záměru města Budišova nad Budišovkou o vybudování zimního sportovního areálu v této části Nízkého Jeseníku. Fungoval do roku 2012 pouze na přírodním sněhu a když začaly být zimní sezóny na sníh skoupé, bylo nutné přerušení provozu.

Letos se skiareál dočkal znovuobnovení na sněhu umělém. „Zasněžovali jsme od posledního lednového týdne a jsme moc rádi, že je skiareál opět schopný provozu. Má téměř ideální polohu, nacházející se ve stejné vzdálenosti mezi Budišovem nad Budišovkou, Moravským Berounem a Dvorcemi. Takříkajíc „co by sněhovou koulí dohodil“ ho mají i zájemci z Vítkova, Opavy a případně i Olomouce. Možnosti, které skiareál nabízí, ocení nejen nadšenci do lyžování, ale i majitelé chat, chalup a rekreačních zařízení z blízkého okolí a také školy pro pořádání lyžařských výcviků,“ konstatuje místostarosta Budišova nad Budišovkou Pavel Jílek.

Lyžařský vlek je 600 metrů dlouhý a z jeho horní stanice je překrásný výhled na vzdálené vrcholky pohoří Hrubého Jeseníku s Pradědem, který je za pěkného počasí viditelný jako na dlani. Areál je díky sklonu a šířky sjezdovky ideálním místem zimního vyžití pro lyžaře začátečníky a také pro rodiny s dětmi.