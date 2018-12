První vlek v Jeseníkách se rozjel už 8. prosince ve SKI Areálu Branná a ostatní vlekaři se rychle přidávají. Ceny se proti loňsku nijak výrazně nemění.

Tak skvělé sněhové podmínky na začátku sezony vlekaři už dlouho nepamatují. Na Červenohorském sedle o víkendu začíná provoz na severním svahu, kde už jsou připraveny všechny tři sjezdovky. Návštěvníky v nové sezoně čekají novinky jako prodloužení „žluté“ sjezdovky a rozšíření „modré“ na několika místech.

Nejvýše položený skiareál v České republice najdeme v oblasti Pradědu a Ovčárny. Tady ve Sport centru Figura jely vleky v pátek 14. prosince ve zkušebním provozu úplně zdarma. O víkendu bude lyžařům k dispozici v plném provozu sjezdovka C.

Také jesenický Ski Areál Kopřivná zahájil sezonu 2018/2019 už v pátek 14. prosince, a to večerním lyžováním.

„Nepamatujeme tak dobré sněhové podmínky při zahájení provozu, takže letošní sezona mohla začít již v pátek a každodenní večerní lyžování již bude kontinuálně běžet až do konce sezony. Pro udržení vysoké kvality sněhu jsme pořídili novou sněžnou rolbu Kassbohrer , a to té nejvyšší řady. Důvodem pro pořízení drahého stroje je zejména rychlost stroje, který pomůže v efektivnější úpravě sjezdovek právě před večerním lyžováním,“ uvedla Andrea Mlčochová, která má na starosti propagaci areálu Kopřivná.

V areálu Kopřivná ocení návštěvníci především obrovské investice do nejmodernější šestisedačkové vyhřívané lanovky s bublinou. Také zde přibyl už pátý lyžařský vlek a zcela nová výuková sjezdovka bezpečně oddělená od ostatních. Začátečníkům je zde k dispozici lyžařská škola, která nabízí přes třicet instruktorů.

BESKYDY

O letošních Vánocích by si měli provozovatelé lyžařských středisek v Beskydech mnout ruce. Areály jsou nachystané na nápor návštěvníků.

Ve většině středisek díky příznivému počasí vrcholí přípravy na spuštění vleků. Například ve SKI Areálu Bílá už je sezona několik dní v plném proudu. Až do pátku 21. prosince se tam lyžuje za mimosezonní ceny. Lyžaři mají k dispozici jižní i severní svah s lanovkou, sněhové podmínky jsou dobré. Sezonu dnes zahajují v nedalekém areálu na Mezivodí, kde mají pro návštěvníky připravenou modrou sjezdovku a pokud příroda pomůže, zprovozní i tu červenou. Ve SKI Areálu Opálená v Pstruží plánují spustit sezonu v pátek.

Největší novinku v podobě nové lanovky chystají ve skiareálech v Mostech u Jablunkova a na Severce v Dolní Lomné. Zatímco v Mostech teprve finišují s výstavbou a o povolení k provozu u Drážního úřadu ještě nepožádali, dvousedačková lanová dráha na Severce už začala se schvalováním zkušebního provozu. Čtyřsedačková lanovka v Mostech je dlouhá 600 metrů a nahradí dvě pomy, které obsluhovaly tzv. sokolskou sjezdovku. Při stavbě bylo nutné vyměnit jednu část rozvodů vody pro umělé zasněžování.

Přírodního sněhu zatím není na svazích dost, ačkoli například na Lysé hoře ležela včera odpoledne půlmetrová sněhová vrstva. S úpravou běžeckých tratí začali například v Bílé, malý okruh v obci je už připraven.

Podle předpovědi meteorologů by mělo mrazivé počasí vydržet po celý víkend, od pondělí se začne oteplovat. Na horách by však mělo minimálně v noci mrznout, takže vlekaři by mohli znovu spustit sněžná děla, aby byly svahy na Vánoce připraveny.