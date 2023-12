Meteorologové zpřísnili výstrahu před sněžením. V pátek a v sobotu má v Česku místy nasněžit i 40 cm. Skiareály spouští vleky dřív, než plánovaly - jako první o víkendu v Jeseníkách, v Krkonoších a Orlických horách a postupně se přidají další střediska v zemi.

Jeseníky, konec listopadu 2023 | Video: František Kuba

Od pátku do nedělní půlnoci (3. prosince) napadne v jižní polovině Čech, na Moravě a ve Slezsku 15 až 30 cm nového sněhu. V Jihočeském kraji a na jihozápadě Kraje Vysočina dokonce za stejné období 30 až 40 cm. Na severovýchodě Moravy a ve Slezsku bude trvalé sněžení pokračovat ještě v neděli ráno a dopoledne.

Kde zahájí lyžování?

Poprvé v sezoně pojedou v pátek vleky i v Jeseníkách, a to v Karlově na Bruntálsku a Branné na Šumpersku. O víkendu se přidá Hrubá Voda na Olomoucku. Pro běžkaře rolbaři projeli stopy na Praděd a Švýcárnu nebo Lipovské okruhy u Lipové-lázní na Jesenicku či v okolí Paprsku a lyžuje se také v běžeckém areálu Nová Ves. Informace o upravených stopách najdou zájemci na webu.

V Orlických horách mohou lidé od pátku lyžovat v areálu Šerlišský Mlýn a od soboty v Říčkách. Skicentrum Sněžník v Dolní Moravě na Orlickoústecku zahájí sezonu v sobotu. Otevřen ale bude jako mnohé další areály jen o víkendu a znovu se jeho vleky rozjedou v pátek 8. prosince. „Pak už plánujeme denní zahájení provozu,“ řekla marketingová manažerka Šárka Braunerová.

V Krkonoších v pátek zahájí sezonu SkiResort Černá hora - Pec. V sobotu se rozjede Špindlerův Mlýn a Malá Úpa. „Je to start zimy, který nepamatujeme,“ uvedli vlekaři z Malé Úpy. Ve Špindlerově Mlýně po víkendu zůstane v provozu medvědínská lanovka. „Postupně budeme do provozu přidávat další sjezdovky a od pátku 8. prosince chceme uvést do provozu i další části skiareálu ve Svatém Petru a na Hromovce,“ uvedl ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš.

Kde se připravují?

Také na Šumavě se mají první vleky rozjet v Železné Rudě. V sobotu se tam začne lyžovat na Weissově louce a pojede i malý vlek na Samotách. Lipno zahájení sezony zvažuje. „Teprve se rozhodneme. Připravujeme na sobotu a neděli pestrý program, a pokud by to podmínky dovolily, zkusili bychom upravit aspoň část našeho areálu,“ řekl za středisko Jiří Gruntorád. Běžkaři mají upraveny stopy v okolí lipenské přehrady, Kvildy, Modravy i Prášil.

Ve Zlínském kraji sezonu v sobotu zahájí Karolinka na Vsetínsku a nejspíš i Stupava na Uherskohradišťsku, kde na technický sníh v posledních dnech připadl i přírodní sníh. Další tamní areály pokračují v přípravách na lyžování stejně jako skicentra v Moravskoslezském kraji. Zatím se tak nerozjede ani největší skiareál v Moravskoslezských Beskydech Bílá na Frýdecko-Místecku. Provoz by mohl zahájit během příštího týdne.

Novinka v Beskydech

Lyžařské areály v Beskydech s příchodem zimní sezony 2023-2024 představují ve spolupráci s vybranými ubytovacími zařízeními novinku pro všechny lyžaře a snowboardisty Skipas Beskydy Valašsko 2024.

„Oproti minulému roku přináší skipas jednak nové zvýhodnění cen pro ubytované návštěvníky, jednak zjednodušení aktivace a také pružnější systém nabídky nejrůznějších služeb,“ vysvětlila ředitelka Destinačního managementu turistické oblasti Beskydy-Valašsko Monika Konvičná.

Skipas není podle ní jen další „kartičkou“ do bundy, ale součástí už delší dobu oblíbené Beskydy Valašsko Card. K dispozici je pro hosty, kteří do Beskyd přijedou a ubytují se ve vybraných hotelech a penzionech. Hosté tam tedy nedostanou do ruky dvě karty, ale pouze jednu – Beskydy Valašsko Card, která už v sobě zahrnuje skipas. Ten si pak aktivují ve vybraném areálu.