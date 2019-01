Opavsko - „Každou chvíli čekáme tu pravou ruskou zimu, kterou hlásili," říká provozovatel Ski areálu Vaňkův kopec Martin Kafka.

Vaňkův kopec má umělé zasněžování, je to jeho velkou výhodou. | Foto: archiv ski areálu Vaňkův kopec

Z prvního sněžení posledních dní mají asi největší radost lyžaři. Ti už se nemohou dočkat, až přehodí přes rameno lyže a vyrazí na sjezdovky. Kam? Na Opavsku mohou zavítat do Ski areálu Vaňkův kopec nebo do Ski areálu Horní Guntramovice. Na zahájení sezony si ale budou muset ještě chvilku počkat.

Oproti Guntramovicím má Vaňkův kopec tu výhodu, že nemusí čekat na sněhovou nadílku. Stačí, aby pár dní pořádně mrzlo, a mohou se spustit sněhová děla, která pro lyžaře vyprodukují umělý sníh.

„Jakmile začne mrznout, okamžitě sněhová děla připravíme. Pakliže by bylo minus osm stupňů Celsia, zasněženo by bylo do čtyř dnů. V případě vyšších teplot by to trvalo déle," uvedl provozovatel Ski areálu Vaňkův kopec Martin Kafka s tím, že kvůli tomu nemá přesnou představu, kdy tedy sezona začne. „Každou chvíli čekáme tu pravou ruskou zimu, kterou meteorologové dopředu hlásili," říká optimisticky Kafka.

Krom kvalitní lyžovačky jako každý rok se letos návštěvníci dočkají i novinek. Přes léto personál areálu pracoval na zvětšení, a hlavně zkvalitnění technického a gastro zázemí pro odpočinek. K tomu poslouží terasa, posezení přímo pod sjezdovkou i šatna. Navíc došlo o rozšíření půjčovny lyžařského a snb vybavení, a to o komplet servis Wintersteiger + Montana.

Pokud jste navíc pravidelnými návštěvníky webu Vaňkova kopce, pak se v nejbližších dnech můžete těšit na zcela nový design. Ski areál Vaňkův kopec se nachází v prostředí Nízkého Jeseníku v obci Horní Lhota, místní části Zátiší.

Jednou z novinek Ski areálu Horní Guntramovice jsou letos rovněž zcela nové webové stránky, na které se návštěvníci mohou těšit již brzy. Kdy si ale zalyžují, je otázka co zůstává viset ve vzduchu. Horní Guntramovice jsou totiž závislé na nadílce sněhu, jelikož na rozdíl od Vaňkova kopce nemají umělé zasněžování.

I tak si ale nemůžou stěžovat. Loňský rok se zde lyžovalo celých 24 dní.