Lyžaři buďte ve střehu. Sezona začíná!

Opavský okres sice lyžařům nenabízí takové možnosti, jako jsou v Beskydech nebo Jeseníkách, nicméně hlavně pro příměstské lyžování zde najdeme několik areálů.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Michal Fanta

Nejznámější je také asi Vaňkův kopec poblíž Kyjovic. Zapomenout nesmíme ani na Davidův mlýn ve Starých Těchanovicích, dále pak Horní Guntramovice anebo Pustou Polom. Zimu nedočkavě vyhlíží také běžkaři, i když ti zatím za podmínkami musí vyrážet do hor, například Jeseníků.

Na Vaňkově kopci začali se zasněžováním

Ski areál Vaňkův kopec se nachází v Zátiší, což je část Horní Lhoty, nacházející se na rozhraní opavského a ostravského okresu. Na začátku minulého týdne se mohlo poprvé začít se zasněžováním.

„Máme nová sněžná děla a stačí nám dvě noci při minus deseti stupních, abychom dokázali zasněžit celý svah. Ten je přitom specifický, protože na obou jeho koncích bývá jiná teplota. Setkali jsme se například s tím, že dole bylo minus pět, nahoře přitom byla naměřena teplota plus čtyři,“ komentoval ředitel areálu Václav Kurka a ještě doplnil:

„Při prvním letošním zasněžování se nám povedlo dostat sníh zhruba do půlky kopce. Dole jsme navrstvili okolo patnácti centimetrů sněhu. Umělý sníh má přitom jiné teploty tání než přírodní. Začíná tát až při plus šesti. Uvidíme, jaké v tomto týdnu budou podmínky. Věřím však tomu, že bude zprovozněna minimálně dětská sjezdovka.“

Takhle se na Vaňkově kopci seznamovali s lyžováním v rámci příměstského tábora. foto: Deník/Lukáš Kaboň

Na Vaňkově kopci sezonu pravidelně zahajují začátkem prosince. Před dvěma lety zde drželi celorepublikový primát. Všechny ostatní areály v Česku začaly až po něm. „Také v minulém roce to nebylo špatné a odstartovali jsme to zkraje prosince,“ pokračoval Václav Kurka, který tvrdí, že do Horní Lhoty nejezdí pouze Češi z blízkého okolí.

Sjezdovka je populární také u Poláků anebo dokonce Korejců: „Lidi z Polska stále jezdí, ale už to není takové jako dříve. Na polské straně nedaleko odsud fungují jiné ski areály, a Poláci tak jezdí hlavně tam. Korejské lyžaře však u nás vídáme stále v hojném počtu.

Pro nás je do budoucna stěžejní sedačková lanovka. Výhledově do budoucna ji určitě chceme vybudovat. Návštěvníci na to samozřejmě slyší. Není to však tak jednoduché. Vzhledem k tomu, že je to zařízení pohybující se nad zemí, jsou zapotřebí různá povolení a je to také velká zodpovědnost.“

V čase mimo sezonu na Vaňkově kopci nelenili a pustili se do některých inovací. Kromě nových sněžných děl vznikla nová čerpací stanice a pracovalo se například i na novém baru nebo kuchyni. Povedlo se vybudovat i work-outové hřiště.

„Kromě sedačky je v přípravě i nová budova pro servis a půjčovnu,“ doplnil na závěr Václav Kurka.

Menší areály jsou zpravidla závislé na přírodním sněhu

Lyžaři, kteří dávají přednost menším areálům, mohou vyrazit i do některého z těch v opavském okrese. Až na Davidův mlýn ale nedisponují umělým zasněžováním, a proto je jejich provoz závislý na dostatečném množství přírodní sněhové nadílky.

Ve Ski areálu Horní Guntramovice, jenž se nachází u Budišova nad Budišovkou, je jí zapotřebí nejméně třicet centimetrů.

„Nejde říct, kdy vlek spustíme. Pokud nasněží teď, jsme schopni otevřít za týden, možná to ale bude až v lednu či únoru. Záleží na sněhu,“ konstatoval Ondřej Vystrčil z guntramovického ski areálu, kde mohou lyžaři využívat šest set metrů dlouhou sjezdovku. „Když je sněhu dost, máme plno. Hlavně o víkendech, ale třeba i večer, protože máme svah osvětlen,“ doplnil.

Sezona v malých ski areálech na Opavsku většinou netrvá dlouho, a to z důvodu nedostatku sněhu. foto: archiv Ski areálu Horní Guntramovice

V Pusté Polomi spravuje vlek tamní lyžařský klub. Lyžaři sem mohou zavítat, napadne-li alespoň dvacet centimetrů sněhu. „V uplynulé sezoně jsme měli otevřeno bohužel jen necelý týden v lednu, a to kvůli nedostatku sněhu. Na zimu už jsme připraveni, pokud počasí dovolí, můžeme otevřít ihned,“ vysvětlil provozovatel areálu Marek Holuša.

Na návštěvníky tady bude letos čekat jedna novinka. „Máme zcela nové zázemí, opravou prošla kuchyně i občerstvení,“ prozradil Marek Holuša s tím, že posedět tady lze v kamenné restauraci.

V Davidově mlýně ve Starých Těchanovicích si na své přijdou zejména děti. Areál disponuje asi 130 metrů dlouhým svahem s přibližně dvacetimetrovým převýšením. „Je určen čistě pro malé lyžaře, začátečníky nebo bobisty. Samozřejmě že jej sjede i rodič, který třeba doprovází dítě, ale primárně slouží dětem, jde o takovou rodinnou záležitost,“ poznamenal ředitel hotelu Davidův mlýn David Kostruh.

Svah je díky osvětlení otevřen i večer a bezesporu velkým plusem je možnost umělého zasněžování. „Letos plánujeme zpřístupnit lyžařský areál od 27. prosince. Máme sice jen jedno sněžné dělo, ale to nám úplně stačí,“ uzavřel David Kostruh.

Bude letošní zima na Opavsku přát běžkám?

S příchodem zimního období netrpělivě vyhlíží první sníh. Oldřich Dušek z opavské části Kateřinky je vášnivým běžkařem, a pokud to jenom trochu jde, zapíná lyže, do rukou bere hůlky a ubírá se bílou stopou. V posledních třech letech si však musel dát od svého milovaného koníčku pauzu, a to nechtěnou. Důvodem byly špatné podmínky.

„Pocházím z Kajlovce u Hradce nad Moravicí a odmala tam chodím na běžky. Máme takovou, zhruba dvacetikilometrovou trasu. Přes Kalvárii dorazíme do Skřipova, následně se přes Leskovec, Březovou a Lesní Albrechtice dostaneme až k hradeckému zámku, načež se sjede do Kajlovce.

Jsme amatéři a v průměru nám to trvá asi šest hodin. Důležité je se kochat,“ usmíval se čerstvě dvaasedmdesátiletý důchodce a ještě dodal: „Tato trasa je ideální i z toho pohledu, že se nachází ve vyšší nadmořské výšce, proto tam sníh déle vydrží. Teď to ale tři roky bohužel nešlo. Doufám, že letos budou podmínky, abychom si zde mohli zaběžkovat.“

Vyrazit na běžky je ale možné i na dalších místech opavského okresu, záleží samozřejmě na sněhových podmínkách. Milovníci běžecké stopy mohou využít třeba dvou okruhů v okolí Horních Guntramovic. První, osmikilometrový, vede od tamního ski areálu ke Zlaté lípě a po vrstevnici zpět do Horních Guntramovic, další dvanáctikilometrový pak do Dvorců.

Na své si přijdou také vyznavači běžkování v Pusté Polomi. K dispozici mají rovněž dva okruhy, které začínají u polomského lyžařského areálu. První, který je dlouhý pět kilometrů, vede k rozcestí U Patra, kolem Rakovce a zpět k areálu. Druhý pak z areálu k Zátiší, kolem obecního hřiště a přes Velké důlky a Úhory zpět. Tato trasa měří třináct kilometrů a lze ji protáhnout až k Podvihovu – Na Nové.

Stopa je pak v zimě připravena i v okolí Davidova mlýna. Kdo by chtěl nazout běžky přímo v Opavě, mohl by narazit. Hlavním problémem je už totiž několik let nedostatek sněhu. Pokud je ho dost, lze spatřit běžkaře třeba v okolí Stříbrného jezera nebo kolem koryta řeky Opavy. Trasy však nejsou strojově upravovány.