Hudební talent dostala do vínku a postupně ho zdokonaluje. Prvním úspěchem bylo v roce 2020 absolutní vítězství v okresním kole soutěží ZUŠ, potom ji covid poslal do výuky on line. Soutěže v této podobě byly pro ni však výzvou, kterou naplnila. Ve stejném roce získala druhou cenu v soutěži Mladí pianisté hrají na klavír Steinway & Sons. Následoval velmi úspěšný rok 2021.