Tak například v Domově Bílá Opava v Rooseveltově a Rybářské ulici je zdravotnického materiálu dostatek.

„Zásoby roušek máme na týden, respirátory FFP2, které použijeme v případě potvrzení COVID-19 máme na 4 dny, rukavice na 14 dní, avšak jednorázové obleky nejsou žádné,“ vyjmenovává ředitel domova Michal Jiráska zásoby k úternímu dni s tím, že obecně však považuje distribuci materiálu za nedostatečnou. Omezené množství, konkrétně dvě stě kusů respirátorů, dezinfekci a roušky získalo zařízení od krajského úřadu, jehož je příspěvkovou organizací.

„Další dezinfekci, rukavice a roušky ještě od několika sponzorů, za což velmi děkujeme. A průběžně nakupujeme také sami,“ pokračuje. Před pár dny proběhl médii otevřený dopis, který adresovala ředitelka Domova u Biřičky v Hradci Králové Daniela Lusková ministru financí Adamu Vojtěchovi a ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové.

V něm mimo jiné kritizuje také to, že zajištění zdravotnických pomůcek pro zařízení sociálních služeb podle ní neproběhlo včas a nebylo dostatečné. „Ano, s tímto se ztotožňuji. Bylo to nejspíše důsledkem toho, že se preferuje zdravotnictví, což chápu, avšak sociální služby měly následovat v těsném sledu. To se nestalo,“ dodává Michal Jiráska. V Domově Bílá Opava byli dosud na koronavirus testováni čtyři uživatelé, u nichž se uplynulou sobotu projevila zvýšená teplota nad 38 stupňů, výsledky byly negativní.

Kapacitou 140 zdravotních a 20 sociálních lůžek disponuje Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) v Klokočově u Vítkova, obsazeno je 118 zdravotních a 19 sociálních. LDN je detašovaným pracovištěm Fakultní nemocnice Ostrava (FNO).

„Pokud se u někoho virus objeví v době jeho pobytu v léčebně a jeho zdravotní strav nebude tak vážný, aby vyžadoval převoz do FNO, bude umístěn na vyčleněnou část oddělení. Určení zaměstnanci budou pečovat výhradně jen o tyto pacienty,“ vysvětluje vedoucí Úseku hygienika FNO Zuzana Sněhotová. LDN přijala přísná opatření nejen pro pacienty, ale také pro personál. Co dotazu na počty zdravotnického materiálu týká, sdělila nám mluvčí FNO Petra Petlachová následující: „Ochranné prostředky jsou do LDN Klokočov dodávány ze skladů FNO na základě jejich požadavků.“

Nulovým počtem respirátorů pak disponuje například opavská Vila Vančurova. Látkové roušky sem přinášeli ve větším množství dobrovolníci, těch je tedy zatím dostatek. Co naopak rovněž schází, jsou zdravotnické pláště, takzvané empíry, jak pro klienty, tak pro zaměstnance. Personál se shání i po látkách na jejich výrobu. „Budeme rádi, pokud nám lidé zavolají na 737 273 243 a domluvíme se na případném předání,“ říká vrchní sestra Michaela Bůžková.