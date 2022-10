FOTO: Maminka z Opavska má již osm dětí, rodit jezdí nejraději do Vítkovic

/FOTOGALERIE/ Sedm ze svých osmi dětí odrodila Michaela Urubová Gottwaldová ze Skřipova v porodnici Nemocnice Agel v ostravských Vítkovicích. Po Danielovi (14 let), Tomášovi (11 let), Matějovi (8 let), Lukášovi (7 let), Jakubovi (6 let), Vojtěchovi (4 roky) a Štěpánovi (15 měsíců) se této třiatřicetileté mamince a o sedm let staršímu tatínkovi Michalovi narodil osmý potomek a opět syn, který dostal jméno Šimon.

Žena ze Skřipova porodila ve vítkovické porodnici své sedmé dítě. Říjen 2022. | Foto: se souhlasem Nemocnice Agel Ostrava-Vítkovice