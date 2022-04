Čekal jste, že se kvůli vašim výrokům v pořadu Partie CNN Prima News rozvíří taková debata? Překvapily vás reakce opozičních politiků, ale i některých kolegů z vlády? Přiznám se, že z reakcí, které dostávám já, je to zhruba půl na půl. Jedna část lidí s umístěním základny NATO v Česku souhlasí, druhá je vyloženě proti. Ta jednání ještě ani nezačala a není to na pořadu dne, ale když jsem byl dotázán, kde by tyto lokality mohly být, tak jsem zmínil Bochoř a Mošnov, protože jsou to letiště, která dříve sloužila vojenskému účelu a dnes už neslouží. A je zde potřebná infrastruktura, která by znovu pro tyto účely sloužit mohla. To je celé.

Letecká základna byla konkrétně v Bochoři na Přerovsku dlouhá desetiletí. Kvůli úsporám ale politici bývalých garnitur rozhodli o přesunu zdejší vrtulníkové základny do Náměště nad Oslavou, což v roce 2013 znamenalo de facto konec vojenského života v Přerově. Jaké výhody má podle vás bochořské letiště? A co hraje do karet tomu v Ostravě-Mošnově?

Je těžké srovnávat, každá ze zmíněných lokalit má svá pro a proti. Bochořské letiště je o něco dál od hranic, je více ve vnitrozemí a bude mít v případě dobudování dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem velmi dobrou dopravní dostupnost, a to jak silniční, tak železniční. To jsou tedy výhody z hlediska umístění a provázanosti s infrastrukturou.

Letiště v Mošnově je v daleko lepší pozici z hlediska využití než to v Bochoři, protože je tam už dnes zázemí, které poskytuje servis a opravu letadel. Navíc je plně využito. Samozřejmě, že z hlediska kapacity, která by byla pro přistávání letadel, je v nevýhodě, protože je tam velký provoz. Ale to je na jinou debatu. Já bych byl rád, abychom dokázali řešit problém, který máme v Přerově, a jaký by mohlo mít využití zdejšího letiště přínos. A o tom se budu chtít bavit i na vládě.

Po odsunu vrtulníkové základny z bochořského letiště v roce 2013 byla nesmyslně zbourána velká část hangárů a v době, kdy panovala euforie ze vzniku strategické průmyslové zóny, byla ve hře dokonce otázka demolice unikátní přistávací dráhy. Naštěstí zůstala zachována….

Pro nás obecně je důležitá snaha, aby tento chátrající areál měl nějakou pozitivní budoucnost. Aby se ta plocha a infrastruktura vhodně využívala. Dnes tam prakticky žádné smysluplné využití není. Přínosem by tedy bylo, kdyby letiště sloužilo ať už přímo Armádě České republiky nebo v rámci ministerstva obrany. Případně může být využito v rámci spolupráce s NATO. To všechno jsou ale věci, které jsou k diskusi. Myslím, že dívat se na takový obrovský areál, který tu je a v zásadě už jen chátrá, rozhodně nikoho netěší.

Jsou reálné i úvahy o investicích do bochořského letiště? Jedná se o něčem konkrétním?

Za sebe bych byl určitě rád, abychom na vládě i tuto debatu vedli - jak s tímto areálem strategicky naložit, protože tu nějaké investiční záměry v minulosti byly. Jednalo se o vstupu automobilky Land Rover, což padlo z důvodu chybějícího dopravního napojení této lokality, pak tu byly ambice, že by se zde rozvíjely aktivity, navázané na Letecké opravny Malešice a tuto sektorovou část. Myslím, že když se tyto kroky nepodařily, bylo by dobré se bavit dál a hledat smysluplné využití. Je to unikátní areál s dobrou letištní plochou, tak pojďme hledat nové možnosti, ať to pomáhá našemu regionu a dlouhodobě i zaměstnanosti.