Opava - Tradiční ozdobení stromu před Obecním domem zahájí v pátek 1. března od 9 hodin kampaň Martenica bulharský a světový symbol. Tvoří součást kandidatury regionu Veliko Tarnovo na Evropské hlavní město kultury roku 2019.

Obecní dům | Foto: DENÍK / Radek Hlavjenka

Po ozdobení stromu budou zástupci bulharské komunity v Opavě rozdávat malé materničky zájemcům „Toto bulharské město, se kterým aktuálně jednáme o navázání dlouhodobější spolupráce, nás požádalo o zapojení do kampaně," vysvětluje mluvčí opavského magistrátu Ondřej Skácel.

Od 1. do 22. března se martenica stává součástí oděvů a symbolizuje radostná očekávání Bulharů a jejich přátel po celém světě

Co je to martenica? Jde o bulharský a balkánský symbol, utkaný z bílého a červeného hedvábí. Bílá barva v něm symbolizuje čistotu a nevinnost, štěstí a krásu, červená barva znamená elán a zdraví, lásku a vítězství. Legenda maternicy spadá do období stěhování národů, provázeného boji evropských i asijských národů za nezávislost.

Jeden bulharský vládce měl podle ní poslat sestře z bitvy vzkaz, že je v pořádku a v bezpečí. Kolem nohy holuba uvázal bílé vlákno a obarvil je svou krví. Když sestra vlákno dostala, uvázala si ho kolem zápěstí. Od té doby je červená a bílá barva symbolem a maternica přerostla během staletí v tradici.