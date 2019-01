Opava – Když ukazuje, jak zvítězil, rozhodí rukama a celý se rozzáří. Čtyřicetiletý Martin Ramsauer dělá svému domovu, jímž je Marianum, velkou čest.

Martin Ramsauer se svou medailí. | Foto: Vladimír Meletzký

Na Světových letních hrách v Aténách vyhrál druhé místo v plavání volným stylem: Pětadvacet metrů uplaval za 20.98 vteřin a získal stříbrnou medaili. Jen pro představu: Světových letních her se ve všech disciplínách zúčastnilo 7 tisíc postižených sportovců z celého světa, z České republiky jich do Atén přiletělo třiačtyřicet.

I když se Martin ze svého vítězného sportovního tažení vrátil již předminulý týden, olympijskou medaili nosí stále pověšenou kolem krku a je na ni patřičně pyšný. „Teď s ní bude chvíli chodit a pak – když bude Martin chtít – pro medaili najdeme důstojné místo ve vitríně na chodbě,“ říká s úsměvem Pavel Majíček, který má v Marianu na starosti sportovní aktivity klientů.

Martin je typ člověka, který sportuje pro radost a zábavu. Pracovníci Mariana říkají, že kdyby byl podřízen drilu, dřině a tvrdému sportovnímu režimu, ztratil by do plavání, ale také třeba do přehazované či boccy (hra podobná pétanque) chuť. „Trénoval jsem v opavském bazénu,“ říká Martin a Pavel Majíček upřesňuje: „Vždy s ostatními hodinu týdně. Bazén nám sponzorsky poskytuje firma Ostroj.“

Stříbrná medaile však není Martinovým ojedinělým úspěchem. Loni zazářil v plavání na 10. letní české speciální olympiádě v Praze. O jeho účasti v Aténách však rozhodl až los. Vedení Mariana teď chystá Martinovi oslavu a doufá, že ho přijmou i na kraji a na opavské radnici.

S vystupováním na veřejnosti má ostatně už zkušenost. Na jevišti opavského divadla stanul letos v březnu, když si za úspěch na olympiádě v Praze přebíral cenu Sportovec roku v kategorii handicapovaných. Nyní se chystá na velkou životní změnu. Věří si, že zvládne samostatnější život v chráněném bydlení mimo ústav, do kterého přišel z dětského domova ve svých třech letech.

Důvod? Nezájem matky a širší rodiny.

Co o něm řekl ředitel Antonín Janýška

Martin dostal příležitost dělat to, k čemu má schopnosti a co ho baví. Dosáhl přitom vynikajícího úspěchu. Tak to je s námi se všemi. Pokud získáme nebo dostaneme příležitost dělat to, k čemu máme schopnosti a co nás baví, můžeme být šťastní, a můžeme dokonce vyniknout. Lidem s postižením je potřeba pomoci jejich příležitosti uchopit prostřednictvím individuálního přístupu v rámci sociální služby.

Kvalitní sociální služba zprostředkovává příležitosti k normálnímu životu. K normálnímu životu patří i sport jako jeden z nejprospěšnějších koníčků. Věříme, že Martin sport neopustí, ani když bude bydlet v chráněném bytě. Ale kdo ví? Třeba si najde jiného koníčka…

Důležité je, aby vždycky dostával takovou podporu, jakou skutečně potřebuje k co nejsamostatnějšímu a zodpovědnému rozhodování.