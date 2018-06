Martin Šonka okouzlil Prajzskou

/FOTOGALERIE/ Hlavní hvězdou sobotního leteckého dne v Zábřehu u Dolního Benešova na Opavsku byl bezesporu akrobatický pilot Martin Šonka, jenž létá také v prestižním seriálu Red Bull Air Race.

Přiletěl cirka dvě hodiny před svým vystoupením, následně ohromil přihlížející diváky svými kousky, dotankoval palivo a ve svém speciálu odletěl na jiný letecký den do Mladé Boleslavi.

Martin Šonka vzhledem k nabitému programu je doslova na roztrhání. A v Dolním Benešově z něho byli návštěvníci uneseni.

„Byl naprosto vynikající, úplně jsem zíral. Já osobně bych do toho nešel. Člověku se zatají dech jenom, když to vidí. Občas se na to v televizi koukám, ale naživo to je neuvěřitelné, nepopsatelné,“ rozplýval se Jiří Návrat, jeden z mnoha diváků, kteří si nenechali Šonkovo vystoupení nad zábřežským letištěm ujít.

Chválou na adresu loni druhého muže celkového hodnocení Red Bull Air Race nešetřili ani organizátoři.

