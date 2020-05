Samoplátci mají možnost podstoupit ve Slezské nemocnici v Opavě test na přítomnost protilátek COVID-19, a sice formou Rapid testu.

Slezská nemocnice v Opavě. | Foto: archiv VLM

Testovat se bude v sobotu a případně také v neděli v době od 8 do 12 hodin. Na místě zaplatí zájemce 300 korun, do 15 minut by měl znát svůj výsledek.