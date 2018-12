Máte vybráno? Vánoční stromky jsou už v prodeji

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 20 000 Kč

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) ŘIDIČ-KA NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU DO 7,5 T. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 26000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: KO: Pavliska Jiří, tel.: 775 699 633. Životopisy zasílejte na e-mail: info@jpdoprava.cz. , , ŘP sk. C, profesní průkaz, karta řidiče, spolehlivost, samostatnost a zodpovědnost k zadané práci., Pracoviště Opava, nástup ihned. Pracovní doba v rozmezí od 5:00 do 13:00 hod, nájezd cca 100 až 250 km, volné víkendy a svátky; po 12ti odpracovaných měsících mimořádné odměny., Nabízíme možnost rozšíření řidičských průkazů o skupinu C nebo jen profesní průkaz. , Náplň práce: každodenní rozvoz zeleniny, ovoce a masa k zákazníkům vozidlem Iveco Daily (chlaďák, 10 europalet).. Pracoviště: Jp dopravní služby s.r.o., Písková, č.p. 567, 747 07 Opava 7. Informace: Jiří Pavliska, +420 775 699 633.