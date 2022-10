Pokročilí studenti jejího Matematického ústavu už třetím rokem házejí v Brain Fitness na Beethovenově ulici při Matematické pohotovosti dvakrát týdně (úterý a čtvrtek od 13 do 17 hodin) záchranné lano nešťastníkům, kteří se v tomto nemilovaném předmětu topí. „Charakter Matematické pohotovosti kopíruje systém zdravotní pomoci, ze kterého jsme jí vypůjčili název. Není soustavným doučováním, ale jen nezištně podanou rukou. Podobně jako u zdravotních problémů se i v těch matematických vyplatí přijít co nejdříve,“ doporučuje studentům duchovní otec tohoto ojedinělého projektu David Slosarczyk.

Na podobném principu rozšířila Slezská univerzita od října své dobročinné aktivity o Fyzikální pohotovost. Ta působí na stejném principu a výuku zajišťují pokročilí studenty univerzitního Fyzikálního ústavu. Touto formou se Slezská univerzita snaží pomoci hlavně žákům „základky“ i střední školy, u kterých by krátkodobý výpadek v pochopení probírané látky mohl přerůst do vážnější studijní komplikace.

Pokud se na domovské škole dostanou do problémů s chápáním učiva fyziky, mohou už nyní zamířit do Brain Fitness na Beethovenově ulici každou středu od 13 do 17 hodin. Jestliže bude zájem převyšovat kapacitní možnosti, univerzita zváží možnost rozšíření této služby. Oba univerzitní ústavy ji mohou poskytovat bezplatně i díky vstřícnému postoji majitele objektu Daniela Bahenského, který po univerzitě za tyto prostory nepožaduje nájem.