Opava - V mnohých mateřských školách stále zůstávají volné kapacity a statutární město Opava na základě zpracovaného demografického vývoje s jejich dalším uzavíráním ani rozšiřováním nepočítá.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Zápis se uskuteční sice až v dubnu, ale už teď víme, že můžeme bez problémů umístit ještě zhruba stovku dětí,“ konstatuje pracovnice školského odboru Miroslava Konečná. Přijímány mohou být i děti mladší tří let a rozhodnutí v souladu se zákonem spadá výhradně do kompetence jednotlivých ředitelek mateřských škol. Maximální částku měsíční platby za dítě určilo město ve výši 450 korun i v těch případech, kdy jsou neinvestiční náklady na jedno dítě v zařízeních daleko vyšší.

Opavské mateřské školy mají zpracovány své vlastní vzdělávací programy a většina se v nich mimo jiné aktivity zaměřuje formou hry na výuku některého cizího jazyka. Z běžné náplně se poněkud vymyká provoz tří mateřských škol. Křesťanská mateřská škola na Mnišské ulici má kromě jiných aktivit svůj program rozšířený o prvky křesťanské výuky. „Začleňujeme je do každodenní náplně činnosti a pro rodiče i veřejnost pořádáme v tomto duchu každoročně také dvě velké výstavy – velikonoční a vánoční. V současné době máme sto dětí, což je maximum naší kapacity,“ uvádí ředitelka Marie Kostelná.

Součástí šestitřídní mateřské školy na Olomoucké ulici je oddělení jeslí, ve kterém dětské zdravotní sestry ze zrušených samostatných jeslí na Dostojevského ulici pečují o dvacet dětí od jednoho do tří let. „Kapacitně jsme sice plní, ale postupně se snažíme vycházet vstříc i těm zájemcům, na které se nedostalo. Na oddělení jeslí navazují dvě třídy mateřské školy pro nejmladší děti předškolního věku, kterým vytváříme atmosféru rodinného typu. Díky tomu už prostředí důvěrně znají a naprosto bezproblémově přecházejí do tří vyšších tříd,“ objasňuje systém této mateřské školy ředitelka Eva Birklenová.

Způsob „mateřinky na půl cesty“ zvolila mateřská škola na Jateční ulici a společnost Model. Pro děti zaměstnanců opavského závodu byla uzavřena smlouva a Model se na jejím základě podílí na nákladech zařízení. „Nejdřív jsme uvažovali o škole přímo v areálu závodu, ale neměli jsme k tomu vhodné podmínky. Proto jsme zvolili smlouvu se zařízením, sídlícím jen kilometr od závodu,“ říká asistentka ředitele Eva Prokešová, která se kontaktem se školou zabývá.

Pro oba rodiče, pracující ve firmě, je pobyt dítěte ve škole proti stanovenému poplatku o polovinu levnější a sleva pro jednoho zaměstnaného rodiče je třicetiprocentní. Další výhodou je, že rodiče mohou své děti do školy vozit rovnou při cestě do práce. Vloni měl Model ve škole umístěno čtrnáct dětí svých zaměstnanců. Výhradně firemní ani soukromé mateřské školy v Opavě zatím nefungují a kromě jeslí u mateřské školy na Olomoucké ulici ve městě jiné v provozu už nejsou.