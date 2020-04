Zkouška dospělosti, jak bývá maturita označována, je bezesporu významným životním milníkem. Jenže letos se klidně mohlo stát, že by k žádnému závěrečnému přezkoušení kvůli koronavirové pandemii nedošlo. Návrh z dílny Ministerstva školství ČR z konce března dokonce počítal i s variantou, že maturitní vysvědčení se prostě sestaví na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení.

Černé scénáře se ale pravděpodobně, alespoň podle posledních zpráv z resortu školství, nenaplní. Pro střední školy a gymnázia, především tedy pro studenty posledních ročníků, je stěžejním datem 11. květen. To se budou moci vrátit zpátky do lavic.

Důstojné ukončení studia je na místě

V tento termín očekává návrat maturantů i Mendelovo gymnázium v Opavě, které je gymnáziem víceletým. „Že maturanti přijdou do školy je jenom dobře. Jsme rádi. Protože si myslím, že se na maturitu i těší, je to završení studia, hlavně u toho osmiletého. Osm let ke zkoušce směřují a najednou by se konat neměla. To by bylo nedůstojné ukončení, které by asi nepřivítali,“ říká ředitelka Mendelova gymnázia Monika Klapková.

Maturitní třídy jsou zde celkem čtyři. Podle instrukcí z ministerstva by konečnou podobu toho, jak bude výuka probíhat, měli sestavovat sami ředitelé. Monika Klapková zatím počítá s tím, že studenti, kterých bývá ve třídě asi třicet, se rozdělí a budou se učit v menších skupinách.

„Výuka bude probíhat paralelně v různých třídách, budou tam různí učitelé. Prioritou pro nás je, aby studenti důstojně své studium dokončili a nebyli o nic ošizeni, aby zavládla spokojenost. Co se počtu ve skupinách týká, ještě to řešíme. Možná po deseti, ale patnáct mi přijde schůdnější. Učitelů totiž zase nebude k dispozici tolik. Škola je velká, prostoru máme dostatek i proto, že ostatní žáci tady nebudou,“ přibližuje s tím, že studenti jsou podle ní na maturitu dobře připraveni.

Žádná zahálka

Monika Klapková, která se ve školství pohybuje již řadu let, na Mendelově gymnáziu působila od roku 2001 jako učitelka, od prosince 2018 pak školu vede, hodnotí dosavadní výuku na dálku jako perfektně fungující.

„Skvěle například běží komise přírodních věd, ti vyučují online. Studenti jsou, až na skutečné výjimky, také báječní, zapojují se, píšou i testy, výuka je pestrá, je to jejich krásná práce. Jinak obecně zhodnoceno, provedli jsme dotazníkové šetření, kdy jsme zjišťovali, jak se všem ten současný model líbí. A třeba čtyři sta ze šesti set studentů odpovědělo, že jim chybí kontakt, učitel, schází jim pobyt ve škole. Byla tam také otázka i na ten nynější způsob výuky. Kolem padesáti jich sdělilo, že jim to takto plně vyhovuje, 250 konstatovalo, že za daných okolností je tento způsob nejlepší, jaký se dá na dálku aplikovat a rovněž jsou spokojeni. Jako nutné zlo to brala jen část studentů či učitelů,“ vysvětluje Monika Klapková.

Co se samotné maturitní zkoušky týká, asi nejen na „Mendláku“, ale i dalších školách, se letos odehraje bez přítomnosti diváků. Maturity jsou totiž standardně veřejné. „Mohl se přijít podívat kdokoli, bývaly tam davy studentů. Teď to asi z pochopitelných zdravotních důvodů odpadne a bude tam jen omezený počet lidí. Někdo na potítku, někdo zkoušen před komisí,“ přibližuje závěrem Monika Klapková.