Fotbalový klub SFC Opava se znovu dostal na scénu opavského zastupitelstva. V původním programu jednání, které se konalo v pondělí 20. března, žádný bod k fotbalu nefiguroval, ale nakonec byl na žádost náměstka Vladimíra Schreiera (ANO 2011) přidán.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/František Géla

Ještě před samotným zastupitelstvem se v kuloárech spekulovalo, že půjde o posílení vlivu stávajících partnerů v klubu, jehož financování je pro město dlouhodobě neudržitelné. A to se také stalo.

Nebude žádné tunelování! Slibujeme.

Předmětem bylo schválení memoranda města a slovenské stavební společnosti A.I.K. s.r.o, na což i došlo. Tato firma se už loni v červenci stala hlavním partnerem klubu, když s ním uzavřela smlouvu o spolupráci. A nyní bude její vliv v SFC ještě větší. Snaha Deníku kontaktovat firmu A.I.K. a požádat ji o vyjádření byla neúspěšná.

„Loni na podzim nás oslovili s tím, že mají zájem o vstup do klubu. Dvě podmínky města byly, že nám zůstane majoritních jednapadesát procent akcií, a že budeme mít většinu v představenstvu, minimálně po dobu dvou let. Dlouhodobý záměr, na kterém se shodneme, je, že skutečně máme zájem, abychom nefinancovali SFC sami, ale abychom měli dlouhodobé partnery. Akcie, tedy těch devětačtyřicet procent, jim do rukou nedáváme, zůstávají v advokátní úschově. A pokud nebudou plnit podmínky, máme klub pořád ve svých rukou. Máme většinový podíl v akciích i většinu v představenstvu. Nedochází k tomu, že bychom šli do rizika toho, že někdo klub rozprodá nebo vytuneluje, proto tam máme ty pojistky,“ sdělil radní Vladimír Schreier.

Video: Opavský trenér Peter Hlinka byl pořádně naštvaný

Firma se v memorandu zavazuje, že v tomto roce a v roce 2024 poskytne klubu dohromady 10 milionů korun. „Nebudou odkupovat podíl, ale peníze dají přímo do provozu klubu, a to na zabezpečení sezony v daném roce. V představenstvu budou mít dva členy, město tři. Dále jsme jim nabídli jedno místo v dozorčí radě,“ upřesnil Schreier. Zprostředkovat kontakt na firmu A.I.K. přitom odmítl, argumentoval tím, že nemá svolení majitele Andreje Krajíčka.

Znovu na tenkém ledě?

Opozici se záměr nezamlouval, kritické hlasy zaznívaly z řad ODS. Řešila se zejména bonita firmy A.I.K. s.r.o. Například podle Marka Veselého (ODS) má tato společnost roční zisk dvě stě tisíc korun. „Chcete po nás, ať podepíšeme memorandum s partnerem, o kterém nikdo nic neví. Nikde není ani řádek, žádné prověření. Našel jsem jen dvě zmínky na slovenském webu. A s takovou firmou máme uzavírat memorandum? Co se bude dít ty další dva roky? S kým to tedy vlastně podepisujeme, jak dlouho bude mít ta firma vztah k Opavě, co když bude za dva roky klub vyveden z Opavy? Vám je to asi jedno. Není to bez rizika. Historicky jsme zažili spoustu podivných vstupů do SFC, všechno skončilo blamáží. A vy se pouštíte na ten tenký led úplně znovu,“ konstatoval Veselý.

Opava nestačila na Vlašim, na vítězství čeká už devět zápasů

Ani v jeho kolegovi Petru Stanjurovi (ODS) nebudí partner finanční důvěru. „Základní kapitál firmy je nízký, transakce je podezřelá. Pokud by se jednalo o nějakého většího partnera, ruku určitě zvednu. Ale takto ne,“ uvedl Stanjura a zároveň se podivil, proč není na zastupitelstvu přítomen nikdo z vedení SFC nebo z firmy A.I.K. s.r.o.

Zatím na dva roky

Nutno říci, že memorandum je sice uzavřeno s firmou A.I.K. s.r.o, ale partnerem klubu se stanou ještě další dvě firmy, které se zmíněnou slovenskou firmou uzavřou novou společnost s ručením omezeným. O tom, kdo budou tyto dvě firmy, vedení města odmítlo hovořit. Jisté je to, že tato skupina firem už poskytla SFC pět milionů na financování podzimní části druhé ligy. Na dofinancování jarní části potřebuje klub dalších pět milionů. Ty by zaplatila nová skupina partnerů, ale jen v případě, že zastupitelé schválí podepsání memoranda.

„Andrej Krajíček zastupuje skupinu investorů, která na podzimní sezonu poskytla pět milionů. Ve vzduchu ale zůstává ještě pět na dofinancování sezony. My taháme za kratší konec, peníze v klubu pořád chybí. Když to nepodepíšeme, musíme těch pět milionů dofinancovat z městského rozpočtu. Co se bonity týká, není to jen pan Krajíček.

Video: Vlašimský trenér Martin Hyský o utkání v Opavě

Ostatní partneři si jej zvolili jako toho, kdo za společnost s ručením omezeným bude memorandum podepisovat. Nebudu vás přesvědčovat, také jsem se do sbírky listin podíval a firma A.I.K. s.r.o. nemá desítky milionů k investicím. Ale právě proto tam máme tu dvouletou zkušební dobu,“ argumentoval Schreier.

Faktem je, že partneři, jejichž součástí je i firma A.I.K. s.r.o., původně avizovali, že do konce roku 2022 vloží do SFC deset milionů. Avšak poslali jen polovinu částky.

Co bude za deset let?

Opozici rovněž zajímala identita dvou dalších firem, které do klubu vstoupí. „Vždy jsme byli pro to, aby se klub zprivatizoval. Ale s věrohodným partnerem. Aby klesla finanční zátěž města a aby byl vztah dlouhodobý, abychom klub ve městě pro fanoušky a děti udrželi. Ale kde je nyní nějaký deseti, dvacetiletý výhled toho, jak bude spolupráce fungovat?“ tázal se Marek Veselý.

Vášně se snažil krotit i primátor Tomáš Navrátil (ANO 2011).

Opava nečekaně padla v Havířově. Domácí dali do hry větší srdce, řekl Partyš

„Vše, o čem tady hovoříte, bude předmětem jednotlivých smluv, které teprve budou připraveny. A ty detaily budeme pak znovu schvalovat zde. Toto je deklarace dvou stran, že mají zájem prodat a koupit podíl akcií a že budoucí snahou je prodat 100 procent akcií. My jsme si už partnera vyzkoušeli, s plněním nebyly problémy. Nyní je koncept takový, že jej necháme do klubu vstoupit a do budoucna máme snahu o předání klubu. V minulých letech se neustále SFC půjčovaly peníze města. To už nechceme,“ řekl například Tomáš Navrátil.

Asi po hodinové výměně názorů došlo na hlasování. Zastupitelé nakonec dvaadvaceti hlasy memorandum schválili. Bylo zapotřebí nejméně dvacet hlasů.