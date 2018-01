Přísnější pravidla při měření emisí? Bez problémů!

Nevyhovující benzinové a dieselové motory mají na českých silnicích utrum. Stopku jim vystavila nová pravidla při kontrolách emisí. Stanice je napojena on-line na ministerstvo. Součástí je také pořizování fotek.

Doby, kdy auta prošla kontrolou třeba s přivřením oka, jsou pryč. Téměř všichni provozovatelé emisních kontrolních stanic nová opatření Ministerstva dopravy, která začala platit 1. ledna, přijali bez problémů.

„Život nám to nekomplikuje. Na novinku jsme byli připraveni,“ říká provozovatel stanice technické kontroly (STK) a emisí ze Štěpánkovic Marcel Harasim.

„Věděli jsme to od listopadu s tím, že zákon začne platit od prosince, nakonec se o měsíc posunul. Auta se fotí už při STK, takže naši technici jsou zvyklí na to, že se každé auto nafotí. Rozdíl je v tom, že pokud jdete zároveň na STK, fotí je dvakrát,“ pokračuje v povídání. Podle slov Marcela Harasima se kontrola novým způsobem protáhne zhruba o pět až deset minut.

„Pokud chcete udělat celé auto, musíte si vyčlenit hodinu,“ podotýká Harasim. Úbytek klientů nezaznamenal. „Klienti nám neubývají. Bereme objednávky dva až tři dny předem,“ doplňuje.

Novela zákona se promítla i do investic vybavení emisních stanic.

„My jsme konkrétně museli zakoupit dva foťáky a počítač s úložištěm na fotografie, neboť zbývající zařízení jsme už pořízeno měli. Ale stanice, které neměly vyhovující emisní přístroj, ho musely zakoupit. Jedná se o investici okolo 200 až 250 tisíc korun,“ přidává další postřeh Marcel Harasim.

K tomu, zda došlo k navýšení ceny měřených automobilů konkrétně v jeho provozovně, říká: „Akorát jsme dorovnali ceny u dieselových a benzinových motorů. Ale vím, že v okolí se ceny zvedly zhruba o sto padesát korun. Nový systém žádné velké mouchy nemá. Ze začátku malé problémy technického rázu byly, nyní už vše funguje, jak má,“ konstatuje Marcel Harasim.

Ne všude si ale novelu zákona pochvalují. „Nevím, jak jinde, ale já z novely zákona nadšený nejsem. Je to vcelku buzerace, ale co se dá dělat. Beru to jako zdržení jak pro nás, tak pro zákazníky,“ poznamenává technik z emisní stanice na Opavsku, který nechtěl být jmenován. „Systém ale funguje bez problémů,“ přidává kladnou zkušenost.

Komplikace s emisní prohlídkou si kolikrát přidělávají samotní majitelé automobilů. „Pokud má majitel v nepořádku papíry a svítí mu kontrolka se závadami na motoru, nemá smysl na kontrolu vůbec jezdit, neprojde,“ podotýká Vlastimil Harasim a ještě dodává: „Problémem jsou také dieselové automobily, s kterými se jezdí padesát na pětku. Dvakrát třikrát je protočíme a výfuk mají zanesen.“

Zákazníci emisních kontrol, které jsme oslovili, novelu zákona neřeší. „Nemyslím si, že by se čas natáhl. Kontrola mi přišla preciznější, než když jsem byl před dvěma lety. Před technickou jsem měl auto v servisu, takže jsem v klidu. Plus vidím v tom, že se pomalu začínáme zbavovat vraků, které po našich cestách jezdí,“ poznamenává například majitel dvojkové octavie Petr Poláček.

Co dělat, aby váš vůz bez problémů prošel kontrolou emisí?1. Tankujte kvalitní palivo nebo přidávejte individuálně aditivum, a to nejen před emisní prohlídkou.

2. Před kontrolou projeďte vůz na delší vzdálenost, aby z výfuku vylétaly saze, které se tam při poklidné jízdě hromadí. Zahřátý motor projde snáze než ten za studena.

3. Pokud máte naplánovanou výměnu rozvodů, udělejte ji před kontrolou emisí.

4. Buďte vlídní k technikovi na emisích. Rozhodně nevytáčí motor do vysokých otáček, aby vás naštval, nýbrž proto, že to předepisuje metodika.

5. Pokud si nejste jistí stavem svého motoru, navštivte servis. Většina z nich má kouřoměr a zjistí, zda je váš motor v pořádku.