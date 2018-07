Měsíc nabídl úchvatnou nebeskou podívanou

Zábava, návštěva barů a restaurací, grilování na zahrádkách. Takové většinou bývají páteční večery a noci. Tento pátek byl ale pro řadu lidí – příznivců astronomie – zcela jiný. Jen málokdo si nechal ujít jedinečnou možnost spatřit na vlastní oči nejdelší úplné zatmění Měsíce v tomto století.

Lidé pozorovali zatmění měsíce na stovkách míst, a to nejen na hvězdárnách či pod dohledem profesionálů. V řadě lokalit vyrostla amatérská stanoviště, kde se scházeli astronomičtí nadšenci. Jedno z nich se nacházelo u Darkoviček poblíž Hlučína. Jde o velmi oblíbené pozorovací místo, kde se již v minulých letech uskutečnila řada pozorování, mimo jiné přechod Venuše přes Slunce v červnu 2012. Přítomní tehdy neskrývali své nadšení. A mnozí z nich dorazili i na páteční zatmění Měsíce. Nemohl jsem si to nechat ujít. Ale kvůli počasí to byly nervy do polední chvíle,“ uvedl David Řeha.

Nejen on ale i další pozorovatelé po celý den „žhavili“ mobilní aplikace sledující vývoj počasí. Přestože původní předpověď nebyla nijak příznivá a hrozil dokonce i déšť, vše nakonec klaplo. Měsíc se objevil v celé své kráse, kterou umocnilo úplné zatmění. „Chvilkami se zdálo, že z toho nic nebude. Když jsme se kolem půl deváté sešli, bylo zataženo. Ale nakonec to nádherně vyšlo,“ uvedl další z pozorovatelů, Tomáš Adámek dodal: „Pozorovali jsme nejen Měsíc, ale i planety. Krásně byl vidět Mars pod Měsícem. Také jsme viděli Jupiter a Saturn.“