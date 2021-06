Po měsících kulturního útlumu si tak mohli návštěvníci vychutnat návrat zpět „k normálu“. Festival nezastavila ani pandemie. Uskutečnil se už minulý rok a ani letos to pořadatelé nevzdali.

Ředitel Hradeckého slunovratu Vašek Müller je s konečnou podobou naprosto spokojen. „Ano, vyskytl se problém s polskou muzikantkou Kingou Głykovou, která na poslední chvíli nemohla kvůli karanténním opatřením, ale nějakou shodou strašných zázraků a náhod se nám podařilo domluvit první vystoupení AG Fleku a Ivy Bittové, což bude pecka. I reakce na to, že nebude Kinga jako hvězda, ale toto, byly krásné. Takže s letoškem naprostá spokojenost,“ prozrazuje nám Vašek Müller.

Co se organizace týká, loňský ročník byl co do rozsahu menší. Omezen byl například podle tehdejších opatření na tisíc osob, nyní jich může být venku až pět tisíc, což Hradecký slunovrat bez problémů splňuje. „Nyní se nám jej daří dělat v plném rozsahu, loňský byl takový osekaný. Nejela scéna pod Bílou věží, bylo toho méně. V minulém roce byla i trochu jiná situace, letos už chtěli všichni kulturu nějakým způsobem uvolnit. Všem už docházely peníze na kompenzace, už to trvalo dlouho. Loni to pořád vypadalo, že nebude nic. Já jsem byl jeden z mála optimistů a pořád jsem věřil, že to nakonec dopadne,“ vzpomíná šéf slunovratu.

Atmosféra pátečního odpoledne a podvečera na Hradeckém slunovratu. 25. června 2021.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Přízeň návštěvníků ale festival rozhodně neztratil. „Ve čtvrtek vyprodáno bylo, zda to bude pokračovat a kolik lidí tady nakonec bude, to uvidíme. Ono se to těžko určuje, protože máme dost programu v neplacené zóně, letos je to hodně roztáhnuto. Přízeň však zůstala velká,“ usmívá se Vašek Müller.

Jak již bylo zmíněno, festival začal ve čtvrtek 24. června. Na Červeném nádvoří mělo vystoupit Dejvické divadlo s hrou Ucpanej systém. To se také stalo, avšak divákům, hercům i organizátorům se do cesty postavil déšť a bouřky. Na řadu tak přišla spontánní improvizace. „Herci začali hrát, přišla velká průtrž, museli jsme představení přerušit. Pak jsme zkoušeli začít znovu, jenže už se nepodařilo rozjet ani světla. Ještě předtím, na začátek celého slunovratu, se ve Velké dvoraně konala beseda Erika Taberyho s herci z Dejvického divadla. Oni si ten sál i pódium vyzkoušeli a pak přišel takový nápad – pojďme to odehrát vevnitř. Úplně improvizovaně, bez kulis, beze všeho, o to to bylo silnější. Lidé i herci měli zážitek na celý život, nadšeně tady všichni jásali,“ popisuje.

Jako ředitel festivalu je Vašek Müller neustále v jednom kole. Umí si tedy vůbec šéf slunovratu tuto akci užít? „Vůbec ne, neustále řešíte něco, něco a něco,“ směje se. Ale ani trochu mu to nevadí. „Nedá se to s ničím kombinovat, pivo si dám, až přijdu večer domů. Nemrzí mě to, lidé jsou spokojeni a člověk to dělá pro ně. A oni vypadají, že si to užívají a já si to pak zase užiji třeba v létě na Filmovce v Uherském Hradišti,“ dodává spokojeně.Hradecký slunovrat pokračuje programem na zámku v sobotu 26. června. V neděli 27. června se pak v 10.30 uskuteční na závěr festivalu ještě mše svatá v opavském kostele sv. Jana Křtitele. O obnovu a oživení tohoto chrámu se totiž Hradecký slunovrat zasazuje.