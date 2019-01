V některých lokalitách se kočky přemnožily a radnice musely jednat. Například Hlučín loni zorganizoval celkem tři odchyty těchto zvířat.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Marcela Rychnovská

V Hlučíně reagovali na stížnosti občanů. Kočky se totiž pohybovaly po zahradách a dalších pozemcích, které znečišťovaly svými výkaly. Situace dospěla až ke stavu, kdy se radnice rozhodla zasáhnout. V loňském roce uspořádala celkem trojici odchytů – dva v březnu a jeden během října, přičemž první z nich proběhl v lokalitě Na Závadí.

Zvířata místní strážníci chytali do speciálních sklopců. Kocouři následně zamířili do veterinární ambulance na kastraci, kočky zase na sterilizaci.

„Po rekonvalescenci byla zvířata opět vypuštěna v místě odchytu. Zamezilo se tak jejich dalšímu množení. Všechny tři odchytové akce město vyšly na 18 tisíc korun,“ komentovala tisková mluvčí hlučínské radnice Ivana Gračková a ještě dodala:

„Myslíme si, že je to nejlepší způsob, jak zabránit nekontrolovatelnému množení toulavých koček. Zvažoval se příspěvek na kastrace a sterilizace, ale pokud někdo má kočku, měl by za ní nést zodpovědnost. Další možností bylo zapůjčovat speciální sklopce, což by ale bylo v rozporu s legislativou, jelikož člověk k tomu musí být řádně proškolen. Odchyty organizované městem se nám skutečně zdají jako nejvhodnější varianta.“

Podobnou cestou se vydává také Vítkov, tam prostředky k regulaci bezprizorních koček kombinují.

„Strážníci zasahují podle stížnosti občanů. Kočku odchytí a následně se vykastruje. Momentálně se to však děje minimálně. V minulosti se muselo odchytávat například v lokalitě bývalého pivovaru. Zde jich bylo poměrně dost,“ komentoval vítkovský starosta Pavel Smolka a ještě dodal:

„Aby nedocházelo k nadměrnému množení, funguje u nás také příspěvek na kastraci pro majitele. Na kočku činí 500 korun, na kocoura je částka poloviční.“

Příspěvky ve stejné výši poskytují také v nedalekém Budišově nad Budišovkou. V loňském roce se však ani zdaleka nevyčerpala částka vyhrazená pro tyto potřeby. Z 20 tisíc korun vyčleněných z městského rozpočtu se použily pouze 4. Důvodem byl nižší zájem, což konkrétními čísly dokládá Gabriela Roháčová z budišovského městského úřadu:

„Za rok 2016 bylo vykastrováno 21 koček, v roce 2017 jich bylo 22 a za loňský rok 9. Dle pravidel může každý občan podat maximálně 3 žádosti ročně, v odůvodněných případech schvaluje vyšší počet žádostí a proplacení příspěvku Rada města. Plně hradíme kastrace toulavých koček a kocourů odchycených městskou policií. Pokud by byla potřeba vyšší částka, není problém formou rozpočtového opatření ji ještě navýšit. Snažíme se o osvětu v Budišovské zpravodaji, ale pořád to lidé nevyužívají, dle mých představ, dostatečně.“

Kastrace jako nutnost

Bezprizorními kočkami se zabývá také řada spolků. Jedním z nich je například Kočičí naděje.

„Pokud je teplé počasí, tato zvířata mohou mít i tři vrhy za rok. Dokáží se proto nekontrolovatelně množit. Kvituji všechna města, kde kočky nejenom odchytí, ale také následně zajistí kastraci. Někde totiž proběhne pouze odchyt a později jsou opět vypuštěny, aniž by byly vykastrovány, což problém vůbec neřeší, ale pouze odsouvá,“ uvedla Pavla Hybská, místopředsedkyně spolku Kočičí naděje sídlící v Hradci Králové.

Telefonáty kvůli toulavým kočkám zde zvedají dnes a denně.

„Přijmout nemůžeme všechny. Zdroje i kapacity jsou omezené. Pomoci je možno tak jedné desetině. Proto je nutné, aby si města vyhradila částku na kastrace. Lidé nám kočky vozí z celé republiky. Jenom za minulý týden jsme přijímali tři. Během léta se ovšem na nás obrací i více než dvacet lidí denně. Koček je skutečně hodně a je nutné situaci řešit,“ dodala ještě Pavla Hybská.