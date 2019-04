Naši republiku sužuje sucho a ani normální průběh jarního počasí s dostatkem deštivých dní nebude v postižených oblastech stačit vegetaci k normálnímu růstu. Navíc se předpokládá, že v příštích letech bude délka suchých období narůstat. Zároveň se budeme stále častěji potýkat s extrémy typu bleskových povodní.

Proto se města nejen na Opavsku rozhodla přistoupit k opatřením. Jedněmi z nich jsou omezení sečení trávníků a výsev květnatých luk.

„Určitě je to dobře, že město myslí na udržení ekologické rovnováhy, ale doufám, že pro to budou vyčleněna místa někde v parcích a ne třeba před domy. Pes by mi pak do bytu tahal jedno klíště za druhým a alergikům to asi také zrovna moc neprospěje,“ míní Opavan Pavel Zděch.

Referent Oddělení ochrany přírody a krajiny města Opavy Karel Kovalčík sdělil, že je těžké vyhovět všem, nejčastěji se tomu děje například při mulčování trávy, kdy se posečená travní hmota neodváží a nechává se na místě jako zdroj živin.

„Lidé jsou pak rozděleni na dva tábory, někteří nechápou a připadá jim to jako zbytečný a nevzhledný nepořádek,“ dodal Kovalčík. Co se však už ale v loňském roce osvědčilo, byl výsev květnatých luk.

„Na vytipovaných lokalitách v parcích, ale i v centru města jsme nahradili dřívější letničkové záhony právě nesečenými květnatými prostranstvími,“ uvedl s tím, že letos se ve výsevu bude pokračovat. A také zde nejrůznější drobní živočichové naleznou své útočiště.

„Loni jsme mohli pozorovat zvýšený výskyt několika druhů motýlů, je pěkné vidět, že příroda ožívá i ve městě,“ uzavřel Kovalčík.

V pořadí již druhá květnatá louka vzniká letos na jaře také v Hlučíně, na kterou zasadí zaměstnanci hlučínských technických služeb speciální travní směs s vysokým obsahem semen lučních květin.

„Na louku ale nebude možné vstupovat, jinak by se květiny mohly poničit,“ upozorňuje ředitel Technických služeb Hlučín, Roman Šťastný. Ve městě se už jedna květnatá louka nachází.

V roce 2015 se o její vznik zasloužil na soukromém pozemku u cihelny spolek Agri Nostra.