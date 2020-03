Nepřetržitá informační linka na čísle 773 088 948 je k dispozici v Opavě.

„Je určena pro osoby v lékařem a hygieniky předepsané karanténě, seniory a handicapované. Zde se mohou ti, kterým nemá kdo nakoupit a zajistit nezbytné věci, obracet. Město jim nákup či vyzvednutí léků i s pomocí Českého červeného kříže zajistí. Tato linka však neslouží k poskytování jiných informací,“ vysvětluje Roman Konečný z tiskového oddělení opavského magistrátu. Ve spolupráci se skauty pak opavská radnice řeší i možnosti jiných nezbytných služeb pro potřebné, třeba venčení psů.

Opava však není jediné město, které pro své občany zřídilo speciální linku. Ta už funguje třeba také v Kravařích. Na číslo 771 139 737 mohou volat výhradně obyvatelé Kravař, kteří jsou v karanténě a nejsou schopni si zajistit nákup potravin, drogistického zboží nebo léků. Objednávky jsou přijímány od pondělí do pátku od 8 do 12 hodin.

Co se omezení na úřadech týká, podatelna opavského magistrátu bude mít pro nezbytné podání písemností otevřeno v pondělí a středu do 9 do 10 a od 16 do 17 hodin. Ostatní pracoviště zůstanou uzavřena. Úředníci jsou k zastižení na emailu, případně lze volat na číslo 553 756 111.

Občané se osobně nedostanou třeba ani na městský úřad v Budišově nad Budišovkou. Vedení města, podobně jako opavská radnice, nabádá obyvatele, aby s úředníky komunikovali telefonicky nebo emailem. Hlučínská radnice bude mít otevřeno jen vždy ve středu a pondělí od 9 do 12 hodin, a to pouze pro předem objednané občany.

A omezen je i provoz úřadu v Hradci nad Moravicí. Zde je otevřeno také jen v pondělí a středu, a sice vždy od 8 do 9.30 a od 15.30 do 17 hodin.