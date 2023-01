Každý účastník dostane hned po příchodu welcome drink, který ho správně naladí na věci příští. Ples zahájí předtančení slavnostního valčíku z baletu Labutí jezero a do druhé hodiny nad ránem bude přítomné lákat na taneční parket dolnobenešovská kapela Dolbend. Probere přitom svůj repertoár, zahrnující skladby nejrůznějších žánrů od latiny přes swing, rock and roll až po klasický rock a popík.