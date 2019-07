V mnohých českých městech přistoupili k plošnému zákazu heren, nejinak je tomu také například na Hlučínsku. V Opavě a ve Vítkově výherní automaty nadále fungují.

Dolní Benešov, Hlučín, aktuálně také Ostrava, to jsou města v blízkosti slezské metropole, ve kterých se rozhodli zcela zrušit herní automaty. Půjde to i jinde? Takovýto krok by jistě přivítalo mnoho lidí, jako například Opavan Jiří Dener. „Vadí mi hazard a gamblérství obecně. O podivných personách, které herny navštěvují, konkrétně především automaty v nich, se raději nebudu ani vyjadřovat. Úplné zrušení výherních přístrojů bych tedy uvítal, živá hra (karetní hry a ruleta – pozn. redakce) ať klidně zůstane,“ vyjádřil se k tématu.