Je to s podivem, ale Vítkované o dotace kupodivu zatím příliš zájem nejeví. Prvním a zatím jediným občanem města, který se do participativního rozpočtu aktivně zapojil, byl David Krása.

Vítkovský minigolf. Se svolením města Vítkova | Foto: Deník/VLP Externista

Město už potřetí vyhlásilo participativní rozpočet, díky kterému mohou občané města realizovat své projekty, na které radnice letos uvolnila 500 tisíc korun. Návrhy v hodnotě od 20 tisíc do půl milionu korun mohou občané podat do konce srpna. Projekty, které budou financovány z rozpočtu města, musejí být hotovy do konce listopadu 2025.

„Pokud jste ochotni přiložit ruku k dílu, neváhejte a přihlaste do participativního rozpočtu svůj nápad. Nemusí jít o nic velkého, třeba jen o pískoviště s několika prolézačkami, nebo o bylinkovou zahradu, která by sloužila vám i sousedům, fantazii se meze nekladou,“ inspiruje Vítkovany starosta města Jakub Cihlář. Uvítal by, kdyby třetí ročník participativního rozpočtu měl větší odezvu než první dva.

Tendr na jižní obchvat Opavy a další. Sdružení bilancovalo a plánovalo

Do prvního ročníku v roce 2022 byl přihlášen jediný projekt, který dnes už slouží veřejnosti. „Jde o herní prvky pro děti vedle minigolfu, na který město uvolnilo ze svého rozpočtu 250 tisíc korun. Vloni se nepřihlásil nikdo, takže jsme ze strategického plánu rozvoje města vybrali tři projekty, z nichž lidé mohli zvolit ten, který bude zrealizován. Zvítězila možnost upravit zahradu u městské knihovny. Projekt v hodnotě 500 tisíc korun začne ještě letos,“ nastiňuje starosta situaci s tím, že cílem participativního rozpočtu je vtáhnout lidi „do hry“, do zvelebování města, v němž žijí, zapojit je do chodu Vítkova a dát možnost aktivním jedincům, aby se podíleli na tvorbě příjemnějšího místa pro život.

Záchranáři na Opavsku resuscitovali řidiče postiženého srdečním infarktem

„Nevěřím tomu, že nikdo takový u nás není,“ netají Jakub Cihlář rozčarování nad dosavadním vývojem. Doufá, že obyvatelé města tentokrát šanci na využití části finančních prostředků z rozpočtu nepromarní a že u nich znovu nezvítězí lhostejnost.

K tématu