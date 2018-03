Město vyšlo zahrádkářům vstříc, osady se rušit nebudou

Sedmdesát zahrádek mělo zaniknout u opavské Víceúčelové haly. Na jejich místo se měla přesunout dvě fotbalová hřiště, což se setkalo s velkou kritikou. Nyní radnice přichází s ústupkem a příslibem, že osady na místě zůstanou.

Vlnu kritiky spustila v září loňského roku zpráva, že město chce zrušit asi sedmdesát zahrádek, které se nacházejí v Městských sadech poblíž Víceúčelové haly.

Důvod? Osady měly zaniknout kvůli tomu, že se na jejich místo budou přesunovat dvě fotbalová hřiště SFC Opava, navíc má v jejich blízkosti vyrůst nový bazén. Toto rozhodnutí zahrádkáři ostře kritizovali a snažili se s radnicí najít společnou řeč.

HŘIŠTĚ SE VYTOČÍ

Začalo svítat na lepší časy? Možná. Kolem sedmdesáti zahrádkářů se sešlo toto úterý v prostorách kulturního domu v areálu Psychiatrické nemocnice Opava.

Spolu s předsedou opavských zahrádkářů Lubomírem Fišerem zde přivítali opavského primátora Radima Křupalu (ČSSD), který je přišel seznámit s novým rozhodnutím radnice.

„Vedení města se rozhodlo, že umístění hřiště přehodnotíme. A to zejména z těch lidských důvodů, investovali jste do chatek, zařízení, studen a podobně. My to akceptujeme. Hřiště nově vytočíme o devadesát stupňů s tím, že jeden roh by měl zůstat dle původního záměru. Zasahoval by asi do deseti zahrádek, pět by bylo zrušeno, u dalších pěti by došlo jen k omezení. Z naší strany to vnímáme jako velký ústupek a kompromis,“ seznámil přítomné s navrhovaným řešením Radim Křupala.

Namísto sedmdesáti by se tak hřiště dotklo asi deseti zahrad.

NEJDŘÍV BAZÉN, PAK SMLOUVY

Zahrádkářům už ale mezitím do schránek dorazily výpovědi, na což také v úterý naráželi. Primátor je ujistil, že dostanou nové nájemní smlouvy. Musejí si ale počkat na to, jak dopadne projekt nového krytého bazénu, který má vyrůst právě vedle Víceúčelové haly.

Do prvního kola výběrového řízení se však nepřihlásila žádná firma, a proto teď město bude projekt upravovat tak, aby mohlo být v dohledné době vypsáno řízení druhé.

„S novými nájemními smlouvami počítáme. Dodatky však souvisejí se stavbou bazénu. Uvidíme tedy, jak vše dopadne, nejpozději na začátku prázdnin bychom měli vědět, zda budeme úspěšní,“ vysvětloval.

Zároveň nastínil i možnost, že by se zahrádkáři mohli přesunout do zcela nové kolonie, jež by vznikla na svaté Anně. Nově schválený územní plán už totiž toto řešení umožňuje.

„Jsou to pozemky v majetku města, v současné době se na projektu pracuje. Nebudu říkat žádný přesný termín, kdy by tam mohly zahrádky začít vznikat. My to hřiště nemusíme vytáčet hned. Můžeme počkat, až bude kolonie na svaté Anně připravena,“ mínil Radim Křupala.

Dokud vše nebude černé na bílém, není důvod jásat. Asi tak vnímají výsledek úterního setkání samotní zahrádkáři.

„V podstatě nepadlo nic konkrétního. Já jsem to setkání uspořádal, aby měli lidé jistotu, že tam jejich zahrádky zůstanou. A doufám, že opravdu toho 21. června budou nové smlouvy, které situaci uklidní,“ konstatoval Lubomír Fišer.

Opustit své zahrádky by podle aktuální výpovědi měli jejich nájemci k 1. říjnu letošního roku.