Jak to všechno začalo?

V roce 1972 to byla snaha tehdejších opavských studentů, vymanit se z oficiálních struktur mládežnických organizací s tím, že si raději vymyslí zábavu vlastní. A tak se stalo, v roce 1974 proběhl v Opavě historicky první ročník oficiálního Týdne divů. Tehdy se čtyřmi týmy a třemi hlavními soutěžemi – fotbal, mariáš a minigolf.

Postupem let začal věhlas Týdne divů stoupat, přibylo týmů i disciplín. Samostatnou kapitolou se stal v roce 1975 takzvaný Pedál cup, neboli soutěž o největšího burana v Opavě. Podmínkou bylo, aby se náležitě oblečený účastník v určenou hodinu a s patřičným hereckým projevem prošel kolem kašny Koule na Horním náměstí. První dva ročníky proběhly bez problémů, jenže v roce 1977, v pohnuté době po lednovém zveřejnění Charty 77 však toto setkání u Koule nebylo ušetřeno pozornosti bezpečnostních složek.

Bylo pozatýkáno téměř třicet osob, protokoly okresní prokuratury v Opavě se zmiňují, že je policisté vyšetřovali kvůli výtržnictví, protože se oblékli do karnevalových oděvů, chodili kolem kašny a mávali na přihlížející. Nakonec byla celá záležitost smetena ze stolu, ale Pedál cup tímto skončil, neboť se nikdo neodvážil akci zopakovat.

Zajímavé disciplíny

Letošní Týden divů odstartuje 29. července v 19 hodin seznamovacím večírkem v Areálu zdraví v Kylešovicích a potrvá do 6. srpna. Akce se konala od roku 1974 nepřetržitě, až v roce 2020 ji na jeden rok vystavil stopku covid. Do programu se po loňské pauze vrací divácky oblíbené klání, a to Brod, štafetový závod v běhu přes řeku se šnorchly, potápěčskými brýlemi, gumáky a pitím piva brčkem. Na Kládě se zase snaží jeden soutěžící toho druhého shodit pomocí pytle do studené vody. Hází se třeba i galošem, naplněným až sedmi litry vody, anebo vajíčkem tak, aby jej spoluhráč chytil celé a neponičené. Horký brambor je disciplína, při níž mají soutěžící uvázanou tkaničku kolem pasu, na jejím konci se nachází brambor, prostřednictvím kterého musí pohybem v bocích přesunout na zemi ležící krabičku sirek na určenou metu.

Populární je i Pití piva na hlavě. Rekordman to zvládl za šest vteřin. „Ponechali jsme disciplínu, která měla premiéru loni, Skluz pro lahváč. Jinak jsou soutěže stejné. Pořád se snažíme apelovat na lidi, aby něco nového vymysleli, ale nic, co by bylo proveditelného, se nekoná. Jsem snad jediný, kdo se od roku 1974 účastnil všech ročníků, dělám i takového archiváře výsledků a mám přehled. Disciplín bylo velké množství, některé se uskutečnily jen párkrát, pak se zrušily, některé po čase zase obnovily,“ prozrazuje nám Milan Selingr, jeden z organizátorů Týdne divů a manažer B-teamu, skupiny kolem opavského badmintonového klubu. Mezi takové aktuálně „zaniklé“ patří například Vis na větvi nebo Skok s kufrem a batohem.

Milan Selingr figuroval za téměř padesát let ve čtyřech týmech. „Začal jsem v Universitě, poté jsem založil tým SCL erotic, následně přestoupil do Gummy a nakonec založil B-team. V polovině týmů, které teď fungují, jsem se Týdne divů aktivně zúčastňoval, jsem takový pamětník,“ říká s úsměvem. Asi nejsilnější členskou základnu mají týmy Uganda a Gumma. „Ale pak jsou týmy, které mají jen pár lidí a některé disciplíny se jim daří hůře obsazovat,“ pokračuje.

Po třech letech se v tomto roce opět uskuteční i Ples Ugandy ve Chvalíkovicích, akce, konaná od roku 1980, která tradičně Týden divů zakončuje. Na ní se vyhlašují výsledky a kouří vítězné doutníky, ještě předtím si však ke stolu usedne Sedm statečných z každého týmu a pije se pivo na čas.

Veškerý program Týdne divů je k dispozici na www.tydendivu.cz. Každý den večer po uplynutí soutěžního dne sem Milan Selingr rovněž vkládá i všechny výsledky. Ještě dodejme, že vítězství z loňského roku obhajuje tým SCL erotic.