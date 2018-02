Město zvažuje také rekonstrukci Slezanky

Vedení opavské radnice stále váhá mezi opravou a demolicí bývalého obchodního centra.

O osudu objektu Slezanky rozhodne až budoucí vedení města.Foto: Region / Pavel Kubný

Jednoznačně jsme se neshodli na přijetí Vize za Slezanku. To zaznívá z vedení města, proto bude ještě zadána srovnávací studie na možnou rekonstrukci. Uvedl to primátor Opavy Radim Křupala. Město tedy má na vybranou ze dvou variant.

„Jedna z nich je nejkratší cesta k vizi re:architektů, která počítá s tím, že se vystaví bytové domy,“ uvedl primátor s tím, že tato varianta bere v úvahu v prvé řadě bourání Slezanky.

Druhá varianta, kterou prosazuje primátor Radim Křupala by naopak v první fázi počítala s její rekonstrukcí. Konečné bourání by sice nevyloučila, ale podstatně by je oddálila.

„Zrekonstruovali bychom Slezanku a jedna z variant, kterou bychom prověřili studií, by byla, že bychom oprášili její prapůvodní využití. Je tu i úvaha, že by mohla sloužit jako stravovací prostor,“ upřesnil primátor s tím, že by mohlo jít o jídelnu, kde se obsluhujete sami s táckem.

Byla by to podle něj asi nejschůdnější varianta oživení objektu, protože například poštu do budovy Slezanky jen tak nikdo nedostane.

„Tato druhá varianta je mi v tomto okamžiku bližší,“ podotkl primátor. Město tedy nechá zpracovat studii, která vyjde zhruba na 80 tisíc korun.

Jednoznačná shoda panuje ve vedení města na výstavbě zadní fronty domů k Ostrožné ulici.

„Na čem se shodneme, je výstavba fronty bytových domů s obchodním prostorem v parterech, které kopírují zadní stranu domů v Ostrožné ulici,“ uvedl Josef Stiborský. Tento prostor se podle něj postupně bude vyčleňovat a nechá se volný a ve zbytku by mohla vzniknout prozatím oddychová zóna.

Do voleb o osudu Slezanky vedení města jistě nerozhodne. „Jestli se bude Slezanka bourat, nebo rekonstruovat, to zcela určitě rozhodne budoucí vedení města,“ uvedl primátor Radim Křupala.

„My bychom ale ještě rádi stihli nějakou rozumnou úpravu prostoru za Slezankou,“ doplnil náměstek Josef Stiborský.