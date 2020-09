Poptávka po zahrádkách ve slezské metropoli stále roste. Tuto skutečnost si uvědomují i na opavské radnici. Už předchozí vedení města přišlo se záměrem vybudovat novou kolonii na svaté Anně. Vše bylo tehdy ještě ve fázi myšlenky, avšak Opavané už o vzniku zahrádek hovořili téměř jako o hotové věci. Pak se konaly volby, změnila se garnitura a současné vedení se rozhodlo v realizaci pokračovat.

A tak se začala hledat firma, která by v místě provedla výzkumný vrt k nalezení zdroje vody. „Nebylo to jednoduché a trvalo to poměrně dlouho, protože sehnat vrtné soupravy a firmu, která se tímto zabývá, je velmi náročné,“ přiblížila mluvčí města Lada Dobrovolná.

Tyto vrty se nakonec uskutečnily na svaté Anně hned čtyři. Jenže všechny se stejným výsledkem: voda zkrátka není.

„Nyní máme dvě varianty řešení. Víme, že potřeba zahrádek v Opavě je, lidé o ně mají velký zájem. Za prvé propočítáváme finance na stávající lokalitu, tedy vybudování infrastruktury, cesty, parkoviště a kanalizace včetně vodovodní přípojky, kterou bychom tam museli zrealizovat. Což je v řádech patnácti až dvaceti milionů korun. A druhá možnost je taková, že v tom místě má zahrádky také soukromá osoba. A za nimi jsou pozemky, které patří pozemkovému fondu. My jsme vyvolali jednání, že bychom tyto pozemky se státem směnili. Ještě jednáme i se soukromou firmou, že by nás museli pustit na připojení. Nyní jsme nechali prověřit, jestli se na vodovodní řad můžeme připojit. A pokud by s tím neměli problém, protože se může stát, že pokud nemají doprodané své zahrádky, nebudou nás chtít nechat na své sítě napojit, směnili bychom pozemky a vytvořili zahrádky tam,“ popisuje opavský primátor Tomáš Navrátil možné řešení celé situace.