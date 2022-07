Po úlevných dnech s přeháňkami se hlásí znovu. Obtížně snesitelné bývá hlavně ve městě a nejvíc jím bývají zasažené jižní strany i poslední patra domů. Lidé se mohou účinně bránit tím, že přes den vůbec neotevírají okna a nechávají na nich zatažené závěsy. Větrají až v noci, kdy venkovní vzduch bývá poměrně chladnější. Pít by měli v horku častěji než v běžných podmínkách a především rovnoměrně. A další dobře míněná rada lékařů zní - silně se potící lidé by si měli jídlo pokaždé dobře osolit, protože pot jim vylučuje z těla sůl.

Zdravotníci horké dny rozhodně nepodceňují

Slezská nemocnice se snaží chránit své pacienty před vedrem co nejúčinněji. „Všechny už zrekonstruované objekty máme klimatizované, u právě rekonstruovaných klimatizaci dimenzujeme podle aktuálních možností s přihlédnutím ke klimatizačním podmínkám. Nemocniční areál máme hodně rozsáhlý, ale děláme všechno pro to, abychom našim pacientům zajistili v horkých dnech optimální podmínky,“ říká provozně technický náměstek Slezské nemocnice Jan Vaněk.

Zdravotničtí záchranáři na čtyřech rychlých kolech sice ke kolapsům z vedra vyjíždějí, ale kritickou situaci v těchto dnech nezažívají. „Desetiprocentním nárůstem proti normálu je současnou situaci možné označit jako lehce nadprůměrnou. Vedra naštěstí nemají souvislou řadu, protože jsou prokládána dny s nižšími teplotami a díky tomu se s nimi lidé lépe vyrovnávají,“ konstatuje mluvčí opavských zdravotnických záchranářů Lukáš Humpl.

Opravené pavilony v nemocnici mají klimatizaci.Zdroj: se svolením Slezské nemocnice

Vedra ohrožují hlavně seniory

Organizace Bílá Opava sdružuje ve městě dva domovy – Na Rooseveltově ulici má dvaačtyřicet klientů a a na ulici Rybářské pečuje o sto sedm seniorů. „V obou objektech máme podkrovní pokoje plně klimatizované a záleží pouze na jejich obyvatelích, jestli si klimatizaci zapnou nebo nezapnou.

Pro další, už neklimatizované pokoje jsou k dispozici mobilní ventilátory a naprostou samozřejmost pro naše klienty v horkých dnech představuje zvýšené množství tekutin,“ uvádí ředitel Bílé Opavy Michal Jiráska. Kromě kolapsů přináší vlna tropických veder i nárůst obtíží u kardiaků nebo epileptiků a výjimečné nejsou ani alergické reakce na bodnutí hmyzem.

Mokré plavky své nositelky rády obdařují nepříjemným zánětem močových cest, jehož příznaky jsou notoricky známé. Léčba trvá zhruba pět dní a bez přeléčení může přejít až do zánětu ledvin. Po koupeli se ženám vyplatí nesedat na studených předmětech a převléknout se do suchých plavek. Samostatnou kapitolu rizik představují na venkovních vodních plochách sinice, kterým se v horkém létě mimořádně daří.

Obsahují toxické látky, vyvolávající kožní alergii a záněty očí. Pokud „kvetoucí voda“ milovníky vodních radovánek neodradí, měli by se hned po koupání osprchovat čistou vodou. Když ji k dispozici nemají, rozhodně by kontaminovanou vodu neměli otírat ručníkem. Tím totiž sinice vtírají do pokožky i do očíještě důkladněji. Ultrafialové záření při slunečním svitu zase může vést k poškození očí, hlavně rohovky a sítnice. „Účinná ochrana spočívá ve slunečních brýlích s UV filtrem, případně v kapání umělých slzí do tak zvaných suchých očí,“ doporučuje primářka očního oddělení Slezské nemocnice Zdeňka Wandrolová. Syndrom suchého oka se se projevuje pálením nebo řezáním očí s pocitem písku v nich.