Metry přibývají. Stěbořice budují novou rozhlednu

Na rozhledně, která vyroste poblíž Stěbořic, se už několik měsíců intenzivně pracuje. První návštěvníky by mohla přivítat na jaře příštího roku.

Rozhledna má mít přes 12 metrů.Foto: archiv obce

Původně plánovaný termín otevření se už stoprocentně nestihne. Měla se jím totiž stát neděle 28. října. Připomínání si sta let od vzniku Československa by ve Stěbořicích dostalo ještě slavnostnější nádech.

„Chtěli jsme to tak udělat. Bylo by to krásné. Bohužel realita byla jiná. Nebylo jednoduché sehnat firmu, která by to zrealizovala. Jedná se navíc o specifickou stavbu, která má určité technologické požadavky. Je nutné vyčkat, než vyzraje beton, a mohl bych pokračovat. Momentálně jsme ve dvou třetinách. Čeká nás poslední patro,“ komentoval stěbořický starosta Roman Falhar.

Stavba byla započata během letošního léta a hotovo by mohlo být v průběhu listopadu. Otevření by však mělo proběhnout až v roce 2019. „Pokud nenastanou nepříznivé klimatické podmínky, bude během listopadu hotovo. Na druhé straně jsme si říkali, že otvírat rozhlednu v chladných podzimních či zimních měsících není zrovna ideální. Proto bychom otevření rádi uskutečnili někdy na jaře příštího roku,“ pokračoval čelní představitel Stěbořic.

Náklady na stavbu se pohybují okolo tří milionů korun, částečně by měly být hrazeny i Euroregionem Silesia. Objekt se stane součástí rozhleden nacházejících se na česko-polském pomezí.

Byť ještě není dílo u konce, veřejnost se o něj zajímá.

„Projevilo se to během svátku 28. září, kdy se tam vyrazila podívat spousta lidí. I podle toho lze usuzovat, že místo má turistický potenciál. Máme na to zatím pozitivní ohlasy. Někteří z místních obyvatel to sice vnímají jako vyhazování peněz, avšak lidé odjinud si to pochvalují a těší se, až se otevře,“ mínil ještě Roman Falhar.

Rozhledna roste na vrchu zvaném Šibenice a bude odkazovat na opevnění, které se zde budovalo před druhou světovou válku. A to mimo jiné svou podobou. Návštěvníkům totiž bude připomínat bunkr. Její celková výška přesáhne dvanáct metrů.