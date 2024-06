/VIDEO, FOTOGALERIE/ Další radar se objevil na trase mezi Ostravou a Hlučínem. Nachází se na staré cestě I/56 vedoucí kolem zastávky Cihelna směrem na Ludgeřovice. Mnozí motoristé při jízdě z kopce vjíždějí do Ludgeřovic rychlostí výrazně překračující povolenou padesátku. Výjimkou nejsou takoví, kteří mají na tachometru i stovku.

Radary mezi Ostravou a Hlučínem, Ludgeřovice. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Bezohlední řidiči

Orientační radar ukazující okamžitou rychlost byl instalován o víkendu. Jak na něj reagují řidiči, si chtěl na vlastní kůži vyzkoušel starosta Ludgeřovic Daniel Havlík. „Do obce jsem vjížděl padesátikilometrovou rychlostí. Najednou se ke mně zezadu přiřítilo auto jedoucí minimálně devadesátkou. Moc nescházelo a narazilo do mě,“ řekl starosta s tím, že podobných pirátů jezdí od Hlučína více.

„Je to z kopce, což svádí k rychlé jízdě. A ceduli označující začátek obce většina nerespektuje,“ popsal umístění radaru starosta. Na základě měření by zde v budoucnu mohlo být instalováno úsekové měření rychlosti, které umožňuje ukládat pokuty. Obec se domluvila i s policií, že v nepravidelných intervalech bude sjezd do Ludgeřovic monitorovat ve vozidlech v civilním provedení.

Hříšníků ubylo

Boj s bezohlednými motoristy myslí v Ludgeřovicích vážně. Před několika týdny nechalo vedení obce ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic instalovat na hlavní silnici I/56 v obou směrech orientační radary. Místo bylo vybráno na základě dlouhodobého sledování a závažných nehod. Poblíž autobusové zastávky je přechod pro chodce, na kterém došlo k několika těžkým nehodám, a to i s tragickými následky.

„Tento úsek při vjezdu do obce u zastávky „Chovatelská“ je rizikový z hlediska rychlosti. Byly tam dvě dopravní nehody se smrtelnými následky, kdy na přechodu došlo ke sražení chodců,“ řekl již dříve Deníku Daniel Havlík. Předchozí měření ukázala, že devadesát procent řidičů zde překračovalo rychlost. Po instalaci orientačních radarů hříšníků výrazně ubylo. Přesto obec trvá na svém záměru nahradit tyto radary úsekovým měřením rychlosti, a to ve spolupráci s úřadem v Hlučíně. „Chystáme i stavební opatření kolem zastávek, které zvýší bezpečnost,“ uzavřel starosta.