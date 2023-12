K Vánocům nedílně patří i živé vánoční stromky, které umí provonět domácnost a dát ji tu pravou vánoční atmosféru. U zákazníků jsou stále oblíbenější jedličky a zejména ty dánské.

Třeba řetězec Mountfield zahájil jejich prodej už 24. listopadu. „Za uplynulá léta jsme si opakovaně ověřili, že zákazníci umí jejich kvalitu ocenit. Za dánskými pěstiteli vysíláme dokonce svůj vlastní kontrolní tým, tvořený dvanácti inspektory. Ti jejich kvalitu kontrolují přímo na místě a z nabídky vybírají ty nejlepší stromky. Teprve po této inspekci dostanou od nás Dánové zelenou k řezání vybraných jedlí, které pak putují k našim zákazníkům,“ přibližuje předseda představenstva a generální ředitel společnosti Mountfield Michal Pobežal aktivity kolem nákupu dánských jedlí.

Letos má prodejce v nabídce jedle ve třech kategoriích – Standard. Premium a Exclusive ve velikostech od 100 do 250 centimetrů. Ceny nechal ve stejné výši jako vloni, což znamená, že jedlička do 150 centimetrů stojí 399 korun a nejžádanější velikost do 200 centimetrů přijde zájemce na 599 korun. Doplňkové služby, jako je zabalení stromku nebo ořez jeho kmenu pro zákazníky jsou samozřejmostí.

Dánské jedle, vyrostly na Jutském poloostrově, který má k jejich pěstování ideální podmínky. Díky chladnému klimatu Severního moře a písčitému podloží mají pravidelný tvar, hustou a bohatou korunu i dlouhou trvanlivost. Právě proto jsou na trhu velmi žádané a jejich kvalita je s ostatními pěstiteli nesrovnatelná. Dánové jsou největšími exportéry vánočních stromů do Evropy.

„Když jsme v roce 2014 s prodejem dánských kavkazských jedlí začínali, zřejmě nikdo z nás nevěřil, že budeme každým rokem trhat prodejní rekordy. Jsme pyšní na to, že se tyto jedle staly během několika let nejoblíbenějšími vánočními stromky, dotvářejícími vánoční pohodu ve třetině českých domácností,“ konstatuje Michal Pobežal.

Prodejců vánočních stromků je v Opavě víc. Od 1. do 24. prosince si zájemci mohou koupit vánoční stromky například též v Zahradním centru Komárov v ulici U Tratě. „Všechny jsou z naší plantáže a výběr kupující mají na výběr z už nařezaných borovic černých i blatek, smrků ztepilých i pichlavých a jedlí bělokorých. Mohou se však též naší plantáží projít a svůj stromek si sami uřezat,“ říká šéf komárovského centra Přemysl Kulík. V nabídce jsou i stromky v květináčích, které si kupující mohou po splnění jejich vánočního účelu zasadit na zahradě.