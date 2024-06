„Lidé do knihobudky přinesou knihy, které už doma nepotřebují a berou si ty, které je zajímají. To je ideální případ,“ pokrčil rameny Milan Freiberg při dotazu, jak fungují venkovní knihovničky rozeseté po Opavě. Sám je zásobuje už roky.

Milan Freiberg je výraznou opavskou osobností. Byl městským kronikářem, vede Opavské zastupitelstvo dětí a mládeže, je aktivní člen Milionu chvilek pro demokracii v Opavě. Knihobudky jsou jeho velkým koníčkem. Kam přijede, tam je vyhledává či objevuje.

Kde se zájem o knihobudky u něj zrodil? „Vznikl někdy po prvním Charitativním bazaru knih, který uspořádali členové Opavského zastupitelstva dětí a mládeže v prosinci 2019. Mně po bazaru zbylo ve stodole mnoho banánovek plných knih. A napadlo mě, že bych je mohl poslat dále, a tak jsem je začal rozvážet po okolních knihobudkách,“ vysvětlil.

Slezská muzejní noc nabídne zážitky v muzeu, kapli či v Hlásce

Knihy prostě nechtěl jen tak vyhodit. „Připadlo mi smysluplné knihy takto recyklovat. Líbí se mi taky, že fungují swapy knih (výměny knih) a jeden z nich, který organizuje Památník Petra Bezruče, jsem už navštívil,“ doplnil.

S venkovními knihovnami v Opavě sice sám nezačal, přesto se podělil o jejich historii. „Když jsem začal knihovničky v roce 2020 zásobovat, už tu všechny fungovaly, například díky péči Knihovny Petra Bezruče (knihovnička Ptačí vrch), nebo díky spolku Za Opavu,“ vysvětlil. Doplnil, že mnoho dalších správců nebo zakladatelů ani nezná. Sám nejvíce zásobuje knihami knihobudku na Východním nádraží, kde se jich podle jeho slov točí nejvíce.

Tato knihovnička si dříve užila své s lidmi, kteří se ke knihám nechovali zrovna s respektem. „Z knihobudky na nádraží Opava východ tituly velice rychle mizely. Takže soudím, že je někdo dále rozprodal nebo vzal do sběru či spálil,“ povzdechl smutně. Nejvíce lidé zpustošili knihovničku na Ptačím vrchu. Nejsou to jen dospělí vandalové, ale často to bývají malé děti, které jejich rodiče nechávají bez dozoru. „Výsledkem je pak rozbitá knihovnička,“ poznamenal.

Jízdu autem si vyzkoušeli i nevidomí z Opavska

S obsluhou knihovniček se ale nepojí jen smutné historky. „Nejvtipnější příhodu mám tu, kdy jsem odhalil, že člověk, který vybírá knihy z jedné knihobudky v Opavě a dál je prodává, je můj kamarád. Navázali jsme spolupráci a o knihy se teď staráme společně“. Do knihovniček sám za sebe nosí knihy ještě další Milanův kamarád.

Kde je v Opavě najít