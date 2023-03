FOTO: Miloš Zeman končí. Takové byly jeho návštěvy Opavska, protesty i ovace

Středa 8. března 2023. To je den, kdy vyprší mandát v pořadí třetímu prezidentovi samostatné České republiky Miloši Zemanovi. Jde už o jeho druhé funkční období, přičemž během deseti let svého úřadování několikrát zavítal také do opavského okresu. Pojďme si některé jeho návštěvy připomenout.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

V listopadu 2014 byl Miloš Zeman v Moravskoslezském kraji znovu. Podíval se na Opavské náměstí a na radnici. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň