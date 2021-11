Návštěvníci se procházejí městem a zastavují se v podnicích, které jsou do jednotlivých akcí zapojeny. Polovině listopadu již tradičně vévodí zmiňovaná mladá a Svatomartinská vína. A právě ta se koštovala na letošním již šestém ročníku Svatomartinské vinné stezky v Opavě v pátek 12. listopadu.

Zavítat tentokrát zájemci mohli na deset míst, byly mezi nimi vinotéky, restaurace, kavárna, bar, ale třeba i kostel. „Počet kolem deseti je v případě Svatomartinské vinné stezky standardní. Méně jich bylo pouze na začátku, když se tato stezka před lety rozjížděla,“ říká Jan Černý z Opavského Slezska, které akci organizuje.

Byť pomyslnou královnou mezi již řečenými stezkami je ta burčáková, konaná v září, zájem o Svatomartinskou je ze strany návštěvníků i podniků hned v závěsu. „Svatomartinské víno je specifické, řada vinoték a dalších provozoven nechce, aby jim Svatomartinské víno zůstalo nedoprodáno. I když ono se dá pít dlouhou dobu, což ale spotřebitel neví. Velký boom je vždy kolem 11. listopadu, poté to ale velmi rychle utichá. Do burčákové stezky se tedy přihlašuje více zájemců. Ale zase někteří z těch, kteří prodávali ve stezce burčákové, se nezapojují do Svatomartinské,“ přibližuje Jan Černý.

Ten vždy dbá na to, aby nabídka byla co nejpestřejší. „Snažíme se o to. Ale v případě Svatomartinského vína je třeba říci, že ne každé vinařství jej má. Takže vím asi o dvou provozovnách, kde příchozí ochutnají vína od stejného vinaře, ale vesměs chceme, aby výběr byl široký,“ dodává Jan Černý.

Není Svatomartinské jako Svatomartinské

Každé Svatomartinské víno je vlastně mladé víno, tedy první víno nového ročníku. Aby ale mohlo nosit značku Svatomartinské s logem svatého Martina na bílém koni na etiketě, musí splňovat určitá kritéria a projít přísným hodnocením komise. Vyrobeno může být jen z následujících raných odrůd: Müller Thurgau, Veltlínské červené rané a Muškát moravský pro bílá vína, Modrý Portugal a Svatovavřinecké pro červená a růžová vína a ještě Zweigeltrebe jen pro růžová vína.

Tradičně se Svatomartinská vína otevírají vždy 11. listopadu v 11 hodin. Vůbec poprvé uvedl Vinařský fond značku Svatomartinské víno, kterou od té doby propůjčuje, na trh v roce 2005, premiérově šlo o 125 tisíc lahví. V posledních letech se do oběhu podle statistik Vinařského fondu dostává průměrně kolem dvou milionů lahví. Svatomartinská vína jsou určena ke spotřebě a nearchivují se. Vypít by se měla ideálně do konce kalendářního roku, nejpozději do jara roku příštího.