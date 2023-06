Koncem minulého léta se měla začít bourat část bývalého obchodního domu Slezanka v centru Opavy a na jejím místě měly vyrůst nové domy. Projekt ale brzdí jisté problémy.

Bývalý divadelní klub a bývalý obchodní dům Slezanka v Opavě. 20. června 2023. | Video: Veronika Bernardová

Místo starého betonového „monstra“ měly v Opavě vyrůst historizující bytové domy, podzemní parkoviště a multifunkční sál. Jeho součástí měly být i prostory bývalého divadelního klubu, objektu, který je už dlouhé roky kvůli zoufalému stavu nepřístupný.

Jenže podle projektu demoličních prací by se musela budova klubu staticky zajistit a bourání Slezanky tak bylo odloženo do doby, než se situace vyřeší. Vše nyní zkomplikoval ještě fakt, že divadelní klub se má stát kulturní památkou, návrhem už se zabývá Ministerstvo kultury ČR. Město tak má v tuto chvíli svázané ruce.

Slezanka s obchody a restauracemi vznikla v Opavě počátkem 70. let 20 století podle návrhu architekta Josefa Krischkeho. V září 2008 město větší část Slezanky odkoupilo za neuvěřitelných 270 milionů korun, což leží mnohým občanům dodnes v žaludku. Od té doby se každá opavská vláda snaží pro Slezanku najít nové využití. Všechny vize o prodeji, pronájmu nebo přestavbě ale ztroskotaly.

Plány byly

Slezanka se ocitla v hledáčku i nynější garnitury pod vedením primátora Tomáše Navrátila a bylo rozhodnuto, že se zbourá. Ne ale celá, pouze část, patřící městu, lidově řečeno od podchodu směrem ke konkatedrále. Zbytek domu směrem k Ostrožné ulici má totiž i jiné vlastníky.

Demolice Slezanky už byla na spadnutí, jenže kamenem úrazu se stal již zmíněný bývalý divadelní klub, který ke Slezance přiléhá v místě bývalé kavárny naproti kostelu. „Z projektu vyplývá, že by se budova klubu musela staticky zajistit, což by se muselo znovu doprojektovat. Památková péče definovala způsob zajištění jako takový, kdy náklad na tuto akci by byl skoro ve výši jednoho milionu korun. Proto projektový tým řeší celou lokalitu komplexně včetně kulturního sálu,“ řekl Deníku minulý rok Tomáš Navrátil. Právě budoucí společenský sál měl vzniknout v prostorech divadelního klubu, objektu, který patří městu.

Podnět na ministerstvo

A ukázalo se, že někdo o zachování zchátralé budovy usiluje. Na radnici totiž přišel dopis z Ministerstva kultury s tím, že byl podán podnět o zápis domu do seznamu kulturních památek. „Dostali jsme oficiální výzvu, nebyli jsme však informováni, kdo ji podal, touto informací město nedisponuje. Systém funguje tak, že podnět může podat kdokoli a ministerstvo se tím musí zabývat. My ale po tu dobu, kdy proces běží, nesmíme budovu prodat, předat, pronajmout, vypůjčit, zdemolovat, zkrátka nic,“ krčí rameny náměstek primátora Michal Kokošek s tím, že ani neexistuje žádná časová lhůta, kdy má ministerstvo rozhodnout.

Informaci o zahájení procesu potvrdil Deníku i resort kultury. „Ministerstvo kultury vede správní řízení o prohlášení bývalého divadelního klubu v Opavě za kulturní památku. Zatím neobdrželo odborná vyjádření krajského úřadu a obce s rozšířenou působností,“ řekla Petra Hrušová z tiskového oddělení ministerstva s tím, že další informace v tuto chvíli nelze poskytnout.

Magistrát ale podle svých slov disponuje vyjádřením, že klub nijak kulturně zajímavý není. „Náš názor je ten, že to kulturní památka není, nic cenného se tam nenachází, máme na to i vyjádření odborníků. A proto teď také dopracováváme i statický posudek budovy, který nám, myslíme, prokáže, že budova je na tom staticky velmi špatně. S památkáři už jsme se předtím domluvili, že jsme ochotni zafinancovat přesunutí fresky, což my vnímáme jako jediné nějaké kulturní dědictví v rámci celé budovy. Jsme připraveni ji přesunout, ale záměr máme pořád stejný – budovu zbourat,“ prohlásil Michal Kokošek.

Kdysi se uvažovalo i o rekonstrukci klubu. O tom, že budova už dlouhodobě není zrovna v nejlepší kondici a potřebovala by generální opravu, se totiž ví už léta. Uvnitř praskaly stěny, shnil krov a padaly omítky. Jednání několika minulých opavských garnitur s několika ministry kultury o zajištění peněz na opravu klubu ale vždy skončila jen u slibů, finance nikdy nebyly zajištěny.

Demolice od podchodu dál

Náměstek Vladimír Schreier pak také míní, že bourání Slezanky je stále na programu. „S návrhem na zápis do seznamu kulturních památek se jako město neztotožňujeme, domníváme se, že se o žádnou zásadní památku nejedná. A považuji to za nešťastné, protože to bude zpomalovat vývoj celého města. Pořád demolici Slezanky chceme. Je ale otázka, v jakém to bude rozsahu. My jsme divadelní klub zahrnuli do projektu budoucího společenského sálu, který ve městě chybí. Posudek o statickém zajištění divadelního klubu bude součástí demoličního projektu. To znamená, že nevzniknou dva projekty, že by se nejdříve zabezpečila statika a až pak se demolovalo, bude to jeden projekt. A až podle rozhodnutí ministerstva můžeme postupovat dál. Máme posudek, že budova je ve velmi špatném stavu a vůbec nám to proto nedává logiku,“ upřesňuje Schreier.

Magistrát tak nyní musí vyčkat, jaký bude verdikt ministerstva. Vyjádření památkářů přineseme v Deníku v dalších dnech.

Vladimír Schreier pak ještě také zopakuje, že Slezanka má i další vlastníky. „Co se demolice týká, my bohužel nejsme prozatím majiteli celé Slezanky. Nyní zvažujeme variantu, že bychom demolovali část Slezanky, bylo by to asi někde v místě za úroveň průchodu, směrem ke kostelu a dalšímu průchodu za rohem, to máme vše ve svých rukou a nemusíme se domlouvat s jinými spolumajiteli, kteří jsou v té další části,“ říká náměstek s tím, že nyní se pro bourání této části vyřizuje stavební povolení.