Svou páteční návštěvu zahájil po prohlídce zámku Hradec nad Moravicí v místní základní škole, která letos oslaví sto let od založení. Žáci mu zazpívali s doprovodem školní kapely a předvedli své florbalové, basketbalové, fotbalové a gymnastické dovednosti. V učebně robotiky a IT se ministr zúčastnil části výuky s využitím umělé inteligence a hovořil s pedagogickým sborem o současných výzvách a problémech regionálního školství. Jeho druhou zastávkou byla malotřídka v Brance u Opavy, která letos slaví 110 let od svého otevření a žáci ji navštěvují pouze do páté třídy. Vladimír Balaš sledoval při výuce matematiky, jak žáci čtvrté a páté třídy využívají při opakování učiva nejmodernější IT technologie i jejich soutěž v online kvízu. Ředitel školy Jan Špička s ním diskutoval o zvláštnostech vyučování ve spojených třídách pro dva ročníky a starosta Michael Rataj zmínil určité problémy z pohledu obce jako zřizovatele.