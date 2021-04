Minizoo je součástí Střediska volného času (SVČ). Nachází se v Husově ulici a přiléhá k budově Loutkového divadla. Má několik částí, včetně zahrady s voliérami. Jakmile vstoupíte do vnitřních prostor, které obývá zejména exotické ptactvo, můžete se rázem ocitnout v pralese.

V dalším objektu pak hrají prim terária a akvária. Hlavně to s mořskými živočichy sklízí pozitivní reakce. „Vytvořit mořské akvárium, to není jen tak. Je kolem toho spoustu práce, která není vidět a jsme rádi, že jej tady máme. Velký úspěch má i kajman brýlový, který se líbí hlavně dětem, protože to už je pro ně opravdu krokodýl,“ prozrazuje Pavlína Tomanová, která v SVČ pracuje jako pedagog volného času a zároveň se v minizoo stará o ptactvo a savce.

Celkem jsou zde čtyři chovatelé, na víkendy či svátky se zde stejně jako v jiné zoo nehraje, denně musí u zvířat někdo být.

Přestupní stanice do Bartošovic

Některá zvířata si chovatelé do minizoo koupí, další sem přivezou třeba strážníci, když je odchytí. „Fungujeme také jaké sběrné místo pro Záchrannou stanici v Bartošovicích. Například zde míváme raněné poštolky. O zvířata se postaráme do doby, než si pro ně někdo z Bartošovic přijede,“ vysvětluje Pavlína Tomanová.

Adopce zvířat není v opavské minizoo možná, krmivo sem pro ně zájemci nosit mohou. Žádné jedovaté druhy tady momentálně nechovají a ani nechtějí.

„Všichni hadi jsou škrtiči, takže žádný jed. Co se nebezpečných zvířat týká, tak jde o již zmíněného kajmana brýlového a kajmanky dravé. Ty jsou i pod zvláštní ochranou, děti je nemohou například krmit, jsou nadsklení. Míváme zde samozřejmě i kontroly, zda je vše řádně zabezpečeno,“ přibližuje.

Parkour pro králíky – Králičí hop

Jak již bylo řečeno, chovatelé z minizoo jezdí se svými svěřenci také do základních či mateřských škol. Na webových stránkách www.svcopava.cz je k dispozici hned několik výukových programů.

„Děti si toho kolikrát více pamatují, když vy přijedete s pár zvířaty za nimi a oni například vidí želvu z očí do očí. Než když přijdou sem a zvířat je tady mnoho,“ míní Pavlína Tomanová. Minizoo ale vyráží potěšit také pacienty v psychiatrické nemocnici nebo klienty v domovech seniorů.

Záběr je široký, od Ostravy až po Krnov. A v rámci minizoo, nebo třeba při akcích jako Den dětí, se konají předváděcí akce Králičího hopu. Jde vlastně o parkour pro králíky, kdy musejí překonávat dané překážky.

K TÉMATU

Jak je minizoo otevřená?

Standardně vždy v neděli. Od dubna do června a od září do října od 9 do 12 a od 15 do 18 hodin. Od listopadu do března je provozní doba od 9 do 12 hodin, o vánočních prázdninách je zavřeno, stejně jako v červenci a srpnu. Vstupné je dobrovolné.