Právě v něm se teď nacházejí nové atraktivní přírůstky. Kromě už tradičních slepiček, oveček nebo oslíků na návštěvníky pochrochtává párek strakatých prasátka Kune Kune. Jde o plemeno prasat z Nového Zélandu, kde byla chovaná domorodými Maory. Tomu odpovídá i jejich název kunekune, což v jazyce Maorů znamená „buclatý“.

V současnosti bývají často chovaná jako domácí mazlíčci. „Jsou to malá prasátka o váze do čtyřiceti kilogramů s velmi přátelskou povahou a věčnou chutí do jídla. Kromě nich tu nově máme lamu alpaku s roztomilým mládětem, které připomíná přerostlého plyšáka a dva dospělé klokany Bennettovy též s mládětem,“ přibližuje své svěřence ošetřovatelka Zuzana Šindlerová.

Klokani Bennettovi patří ke středním až menším klokanům. Samička se svým mládětem mají typickou nahnědlou barvu, ale samec je albín. Jako takový by se ve volné přírodě vyššího věku určitě nedožil, ale v Minizoo je v bezpečí a patří k jeho atraktivním chovancům. Zvířátka v Minizoo jsou přítulná, ráda se nechají pohladit a dovedou požádat o dobroty. Návštěvníci by jim však rozhodně neměli dávat jídlo, které si přinesou, protože by jim mohlo vážně ublížit. Pokud jim chtějí něco dát, na recepci si mohou koupit vhodné granule.