Zdůraznil ale, že Babišovu kampaň vnímá jako pozitivní. Nechce, aby někdo jeho vyjádření bral jako výzvu, názor by si lidé měli udělat sami. "Nemyslím si, že všichni členové ANO budou volit Andreje Babiše. Myslím, že jeho úloha je jinde," podotkl.

Před pěti lety volil Jiřího Drahoše, letos svůj hlas dá Pavlovi.

Babiš je nevinen. Jak reagoval Vondrák a další politici Moravskoslezského kraje?

"Připadá mi jako člověk, který se dokáže přesně vyjadřovat, má řekněme temnou část minulosti, o tom není sporu, ale nemůžu také říct, že jsem naprosto čistý člověk. Kdo nežil v té době, neví, jaké to bylo a jaké podmínky byly kladeny. Vnímám to zatím takto," řekl Vondrák. Dodal, že Pavel byl oceněn Moravskoslezským krajem za obranu České republiky.

Podle posledního průzkumu, který dnes zveřejnila agentura Median, by první kolo vyhrál Pavel se ziskem 29,5 procenta hlasů před Babišem, který by získal 26,5 procenta hlasů. Bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová by skončila třetí se ziskem 21 procent. Ve druhém kole by Babiše porazili Pavel i Nerudová se ziskem tří pětin hlasů.