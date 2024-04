Mělo to delší trvání. Nastoupili jsme do vedení města minulý rok v listopadu a už v září jsme měli prvotní informace od paní uchazečky (paní K., Deník její stanovisko zjišťuje - pozn. red.), že v SaK Hlučín není něco v pořádku. Ukázalo se, že tehdejší vítězná uchazečka (Irma Krejčí, pozn. red.) zkopírovala neveřejnou analýzu a podklady použila pro svou prezentaci ve výběrovém řízení. Tehdy se ozvala paní K. opozici, což jsme v té době byli my, a předložila materiály získané na základě zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. Kontrolní výbor konstatoval pochybení a Irma Krejčí podala po měsíci ve funkci rezignaci. Tehdy došlo také ke změnám ve vedení radnice.

Sešel jsem se s ní asi dvakrát osobně, a jelikož je z Hlučína, párkrát jsme na sebe výslovně jen narazili venku. Toto jsme ale neprobírali. Mluvili jsme spolu už v době, kdy se dozvěděla, že nebude dosazena do funkce, ale bude vypsáno výběrové řízení. Snažil jsem se ji uklidnit, že alespoň bude transparentně vybrána, pokud si myslí, že je nejlepší. Přihlásila se, ale nevyhrála.

Vše, co si se starostkou vyměnila, jsou veřejně dostupné informace?

Veškeré podklady a informace předala ona nám, získávala je přes zákon 106 o svobodném přístupu k informacím, město nemělo možnost uhnout. Takto získala i klíčový dokument zpracovaný městem loni v únoru nebo březnu. Nám zastupitelům ho vedení města dobrovolně neposkytlo, byl nám poskytnut jen v neúplné formě, a byly tam drsně popsány poměry v SaK Hlučín. Analýzu jsme tehdy neměli k dispozici, paní K. nám ji přinesla. Vyžádala si ji znovu přes 106ku.

To musí zastupitelům města dokumentaci nosit neúspěšní kandidáti z výběrového řízení? Proč jste si o to stejným způsobem nezažádali sami?

Chtěli jsme se s tím jako zastupitelé seznámit, pak se situace změnila a v určený den jsme měli možnost do podkladů nahlédnout. Byli jsme tehdy opoziční zastupitelé a upřímně jsem ani netušil, že si mohu o tyto materiály zažádat. U většiny tehdejší opozice ani nebyla chuť se pouštět do získávání informací, jako zastupitelé bychom měli mít právo automaticky nahlédnout, co si město nechalo zpracovat za veřejné peníze, ne aby pak řeklo, že to nikomu neukáže a změnilo názor až na základě intervence. Jestli je toto onen klíčový dokument, o kterém mluvil pan Paschek, pak si ho získala sama a mohla s ním nakládat podle svého uvážení, o dalších dokumentech klíčových pro výběrové řízení nevím. Předkládal se životopis, vlastní vize a také úpravy hierarchického rozložení funkcí v SaK Hlučín, jak by si to který z kandidátů na pozici ředitele představoval.

Proč podle vás paní K. ve výběrovém řízení opakovaně neuspěla?

Minimálně při druhém pokusu se soustředila jen na rozvoj Štěrkovny, která je jen jednou součástí příspěvkové organizace. Sama si to „pohnojila“ tím, že se soustředila na nepodstatné věci a na podstatné zapomněla. Jak jsem zmínil, probíhal dlouhodobý kontakt mezi starostkou a uchazečkou, která se zúčastnila neformální porady zástupců města, šlo o takovou zkoušku, jestli by si na to troufla. To je jediné možná trochu kontroverzní rozhodovací období, kdy jsme zvažovali, co dál.

Takže na celé věci nic závadného nevidíte?

Po výběrovém řízení mi paní K. poslala e-mail, kde žádala o schůzku, aby zjistila, proč neuspěla. Poslala mi přílohy, naskenovanou konverzaci se starostkou, z čehož jsem usoudil, že jde o soukromou konverzaci ze soukromých čísel obou osob. Konverzace shrnovala kroky, které paní K. učinila po prvním výběrovém řízení, a na tom jsem neviděl nic podivného. Na základě toho ale bývalý starosta pan Paschek začal požadovat rezignaci starostky, mě, celé rady a všech zastupitelů a nevím koho ještě. Tím, že nás oslovila dříve, mohla být zvýhodněna a mohlo to tak být i vnímáno, ale při samotném výběrovém řízení proběhlo všechno fér, navíc ani nebyla doporučena a skončila, tuším, na třetím místě.

Pokud je vše, co si paní K. psala se starostkou, bezúhonné, proč to posílá opozici jako převratný materiál?

To byste musel vidět, ukázat vám to ale nemohu. Je to soukromá konverzace, kterou si paní K. Vytiskla a fixem zažlutila pasáže, kdy se paní starostka ne úplně pozitivně vyjadřovala o koaličních partnerech z dřívější i nynější koalice nebo o některých pracovnících úřadu. Zdálo se mi, že tím chce vyvolat senzaci, jak starostka jedná se všemi za jejich zády, ale to jsme si vyříkali a na základě toho se dotyčným paní starostka omluvila. Prostě paní K. tápala a chytala se stébla. To, co jsem od ní obdržel já, bylo cíleno právě tímto směrem, abych si všiml, jak se nelichotivě o někom vyjadřuje. Byla to ale soukromá konverzace bez data, navíc většina byla ještě z doby před listopadovým nástupem nového vedení do funkce. Vypadá to jako velká senzace, klidu na práci to nepřidá. Zvlášť když ráno před posledním dubnovým zastupitelstvem nakráčel do kanceláře pan Paschek s kolegou a začali citovat paragrafy z trestního zákona, čeho všeho jsme se dopustili. Dokumentaci ale získala paní K. sama a to, že jí paní starostka napsala, aby v testu udělala chyby, byla snaha zbavit se jí v době, kdy její chování začalo být nátlakové. Nic nenese náznaky ovlivňování výběrového řízení.

Přesto i na vás opozice podala trestní oznámení. Kontaktovala vás už policie?

Zatím ne. Ale myslím, že to nebylo jen na starostku a na mě, ale i na další lidi.