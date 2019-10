Osobně si zemřelého Mistra pamatuje také Petr Kivorchian, bývalý masér Basketbalového klubu Opava, jenž pravidelně připravoval zázemí celebritám před koncerty v opavské víceúčelové hale. A vzpomínky to jsou veselé. „Byl to opravdu dobrý chlap, nikdy si nehrál na nedostupnou hvězdu. Nechal se vyfotit, podepsal se,“ uvedl. Vyprodanou halu si vždy užíval. Legendární zpěvák si dokázal podmanit starší, své vrstevníky, ale i mladé.

„Atmosféra na jeho koncertech byla vždy skvělá, byla to osobnost s velkým O,“ pokračoval s tím, že na jeho vystoupení vždy dorazili fanoušci napříč všemi generacemi.

Do backstage za zpěvákem docházeli fanoušci, kteří mu přinášeli různé dárky. „Pokaždé byl nadšen, děkoval a se všemi si rád popovídal. Nikdy mu však nesměla chybět malá vychlazená plznička, na tu si Mistr potrpěl,“ popisuje Petr Kivorchian osobní zážitek s Karlem Gottem.

Jeho tvorbu zná velice dobře, avšak jedna písnička Petra Kivorchiana podle jeho vlastních slov vystihuje nejlépe. „Být stále mlád, to je píseň tak akorát pro mne, tu mám nejradši a budu ji poslouchat i nadále,“ odvětil s úsměvem.

V Opavě byl Karel Gott velice oblíbený, svědčí o tom lístky vyprodané do posledního kousku. Jedno z největších turné, se kterým do Opavy mnohonásobný Český slavík dorazil, bylo v dubnu roku 2009, kdy zpěvák oslavoval společně s dalšími interprety své životní jubileum, a sice 70 let.

Ani na tomto koncertě nechyběla jeho pověstná věta: „Tohle jsem opravdu nečekal.“

Na Karla Gotta si uchová vzpomínku také Opavský a hlučínský deník. Loni Mistr věnoval do dražby Kabelkového veletrhu Deníku, jenž pravidelně přispívá na dobrou věc, svou kravatu značky Givenchy.