Oslavy svatého Martina ani v letošním roce nevynechá slezská metropole. Jednou z hojně vyhledávaných akcí je tradiční Svatomartinská vinná stezka. I přesto, že ta pravá Svatomartinská vína nesmí být otevřena dříve než na svátek Martina, který připadá na 11. listopadu, si Opavané na mladých vínech pochutnají o tři dny dříve.

Vinařský fond, která má na Svatomartinské víno ochrannou známku, totiž letos vyhověl přání vinařů a restauratérů a rozhodl o tom, že Svatomartinská vína se smí prodávat právě už od pátku 8. listopadu. A právě na tento den je naplánovaná opavská Svatomartinská vinná stezka, a to od 16 hodin.

„Zájem o tato vína rok od roku roste, a proto jsme se rozhodli uspořádat vinnou stezku hned první den, kdy je to možné,“ vysvětluje jeden z pořadatelů akce Jan Černý z Opavského Slezska a pokračuje:

„Návštěvníci mohou libovolně procházet zapojenými provozovnami a k tomu ochutnávat Svatomartinská vína, od kterých se letos očekává vyšší kvalita, neboť Vinařský fond podruhé v historii sáhl ke zvýšení nároků na minimální kvalitu vín.“

Martin přicválá na Horní náměstí

Stezka však není zdaleka jediným lákadlem. Tradičně totiž do Opavy zavítá i sám svatý Martin na svém bílém koni, konkrétně se tak stane v pondělí 11. listopadu. Slavnosti zahájí přesně v 11 hodin a 11 minut trubači z Hlásky, v tento čas začne i program na Horním náměstí, kde budou připraveny stánky s vínem.

Průvod svatého Martina s družinou se vydá za doprovodu cimbálovky na cestu v 15.30 od Obecního domu, přes Ostrožnou ulici až na Horní náměstí, kde jej přivítá primátor Tomáš Navrátil. Odpolední program pak zajistí Středisko volného času. Od 16 do 17 hodin vystoupí soubor Úsměv a cimbálovka ZUŠ, ve dvou blocích zahraje od 17 do 17.30 a od 18.30 do 19 cimbálovka Gizdi, v 17.30 se pak lidem představí soubory Vrtek, Ischias a opět je doplní opavští Gizdi.

Kam na vinnou stezku?



Kavárna Obecního domu, Ostrožná

Vinotéka U Sudu, Hrnčířská

Rousey´s Café, Mezi Trhy

Restaurace Katerain, Ratibořská

Rest-Café U Přemka, Solná

Restaurace hotelu Iberia, Pekařská

Mincovna, náměstí Republiky

Vinotéka U Čárečky, Krnovská

Naše Vinotéka, Olomoucká